Cave In laat de grunge weer terugkeren in de harde muziek, en dat is een rockfeestje ★★★★☆

Toen Cave In werd opgericht in 1995, richtte de band zich vooral op de opkomende stroming van de metalcore, een combinatie van punk en riffend metalgeweld. Maar Cave In kon ook niet om de grunge heen, en gelukkig is die laatste invloed blijven hangen in het latere werk.

Cave In hield stand na een moeilijke periode, en de dood van bassist Caleb Scofield. Dat de band na ruim tien jaar nog een uitputtend album laat verschijnen, is een rockfeestje. En al vinden we op Heavy Pendulum weinig nieuws onder de zon, zó vaak horen we de invloed van Soundgarden en Alice in Chains niet meer in de harde muziek, dus: hoera.

Wat een scheurende energie golft er door tracks als Floating Skulls en Amaranthe, met aanstekelijke riffs, bas met schelle oversturing en fijne, toegankelijke zang van Stephen Brodsky. De snellere punktracks zijn het aangenaamst, omdat vooral omdat het stekelige gitaarwerk steeds verrast. Het wordt wat minder in het titelnummer: een langzame grungeballade waarin de nadruk komt te liggen op de tekst, en die is niet hemelbestormend.

Cave In Heavy Pendulum Heavy ★★★★☆ Relapse Records