Casting is een mix van halfbakken improvisaties en onvoldragen ideeën ★★☆☆☆

Ward Weemhoff en Olesia Volodkova in 'Casting' van toneelgroep Amsterdam. Beeld Foto Sofie Knijff

Helaas. Wie had gehoopt dat het loze gedoe rond de naamsverandering van De Warme Winkel uiteindelijk zou resulteren in een sublieme voorstelling, komt met Casting bedrogen uit. De zaak had prima gepast binnen het bredere thema van ‘casting’ – welke rol speel je, welke identiteit neem je aan? Maar behalve een paar plaagstootjes naar de advocaat van ITA en wat geveinsde teleurstelling weten de makers de kwestie niet te transformeren tot interessant theatraal materiaal.

Het was zo mooi geweest, zoals bij Achterkant, waarin (toen nog) De Warme Winkel (toen nog) Toneelgroep Amsterdam even snoeihard als liefdevol op de hak nam. Maar kennelijk nam drukte en stress rond de actie voor naamsbehoud het trio zo in beslag, dat het überhaupt niet meer gelukt is om tot een interessante voorstelling te komen.

Casting is een – soms geestige, vaak nogal slepende – mengelmoes van halfbakken improvisaties en onvoldragen ideeën. Probleem is dat er niet is gekozen: het originele idee over casting bleef deels behouden, daar kwam de ITA-kwestie bij, en dan proberen Ward Weemhoff, Florian Myjer en Vincent Rietveld ook nog de oorlog in Oekraïne aan te kaarten, door samen te werken met de Oekraïense actrice Olesia Volodkova.

Er is een enkele scène waarin het opportunisme en de machtsongelijkheid in een castingsituatie symbool lijken te staan voor grotere geopolitieke verhoudingen, maar daar blijft het bij. Castingmisstanden komen verder op nogal fantasieloze wijze langs. Of Olesia de scène ook naakt wil spelen? En kan Florian die zin minder gay doen? Wat missen we hier, op toneel, nu die hoognodige, ontregelende Warme Winkel-brille en dwarsheid. Was er maar meer tijd geweest. Ik hoop op een revanche, liefst onder de oude naam.