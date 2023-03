‘Cast’ is net iets te vaak een soort halfgare sketchshow ★★☆☆☆

De nieuwe Nederlandse comedyserie ‘Cast’.

In de openingsscène van de nieuwe Nederlandse comedyserie Cast, geschreven door Ilse Warringa en Niek Barendsen, probeert een medewerker van een in opspraak geraakt castingbureau de tekst ‘Vieze vuile pedo’ van het naambord te verwijderen. We vallen het leven van de medewerkers van dit bureau binnen als ze net een affaire van formaat achter de rug hebben. Overeenkomsten met de werkelijkheid berusten niet op toeval, maar worden, met niet onbelangrijke variaties, duidelijk opgezocht.

Een paar afleveringen verder treffen we de naam van een echte, in opspraak geraakt casting director aan op een zogenaamde lijst van ‘gecancelde’ figuren uit de wereld van media en theater. Personen die wellicht voor alles te porren zijn nu hun naam besmet is, is het idee.

Net als in gerenommeerde voorbeelden als het Britse Extras van Ricky Gervais, het Franse Dix pour cent (Call My Agent) of het Nederlandse Promenade, spelen veel acteurs (van Pierre Bokma tot Plien van Bennekom) een versie van zichzelf, in een wereld die tot ver buiten de hoofdstad bekend staat als ‘de grachtengordel’.

Het is in dit spel met de realiteit wel interessant om een blik te werpen op de fictieve affaire die in Cast centraal staat. Casting-gigant Louis van Leeuwen (Gijs Scholten van Aschat) zou zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Een avond in een hotelbar met twee jonge actrices eindigde in een hotelkamer waar Van Leeuwen met zijn dronken kop vervolgens in slaap viel, voordat er zich maar iets had afgespeeld. De actrices worden later ook nog opgevoerd als twee opportunistische jonge vrouwen, die zich zonder problemen aansluiten bij het nieuwe bureau van Van Leeuwen.

Dat ‘vieze, vuile pedo’ slaat alvast nergens op, willen de de makers van Cast duidelijk maken. Misschien is de hele affaire wel overtrokken, zoals alles in de wereld van Cast in een karikaturaal daglicht wordt gezet, inclusief het hysterische, dweepzieke en ziekelijk onzekere gilde van de acteurs. Door van die affaire die alles in beweging zet zo’n lauwe kwestie te maken, haalt de serie zelf ook de angel uit de satire. ‘Bij het woord integer krijg ik altijd last van een klamme zak’, zegt een van de personages. En het kan best zijn dat het woord ‘integer’ niet bepaald de kortste weg richting dijenkletsers is, maar, om het voorzichtig uit te drukken, een andere route wordt in Cast ook niet echt laten zien.

Cast is een kantoorkomedie die net iets te vaak een soort halfgare sketchshow is, waarin de makers met alles wat woke is genoemd de afgelopen jaren willen afrekenen. Los van een zekere toondoofheid (in een actualiteit die voortdurend nieuwe affaires aanvoert die de wereld van media en showbizz op de grondvesten doen daveren) krijg je ook het gevoel dat de serie er met de satire een paar jaar naast zit. Van mij mag u van de bank rollen als zich voor de rol van Willem van Oranje een diverse groep mensen meldt als in een matig vertelde mop uit het jaar nul. En als een vrouw in een rolstoel roept dat ze het bureau gaat aanklagen vanwege discriminatie. Ja, we leven in rare tijden, mensen. Maar leuk is anders.

Er zitten heus geestige momenten in Cast. En er springen een paar rollen uit, met name Jacqueline Blom als getergde casting director, Claire Bender als de intimiteitscoördinator die ontdekt dat haar glaszuivere morele overtuiging wankelt als het over haar eigen leven gaat en Lykele Muus als de nieuwe eigenaar van het castingbureau, die principeloosheid hanteert als businessmodel. Maar dan zit je weer in een scène waarin een stel corpsballen in een biercommercial wordt opgevoerd alsof we naar een Jiskefet-coverband zitten te kijken. En dan hebben we het nog niet over het Prostaatgala gehad.