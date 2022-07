Casper Luckerhofs beschrijving van een mislukte reis naar Nepal is bijzonder grappig ★★★★☆

Casper Luckerhof Beeld Ruud Pos

‘Ga je niet mee terug naar Nederland?’, vraagt de vader van Casper Luckerhof op een van de laatste pagina’s van Rusteloos aan zijn zoon. ‘Nee’, roept deze uit. ‘Natuurlijk ga ik niet met je mee terug naar Nederland. Mijn plek is hier.’

Hier, dat is Lumbini, het heilige oord in Nepal waar bijna 2.600 jaar geleden Boeddha geboren zou zijn. Luckerhof is er neergestreken, aanvankelijk om een biografie te schrijven van Boeddha, een waarin hij wordt ontmaskerd als een machtsbeluste sekteleider, een ‘onaangename charlatan’, iemand ook ‘van wie eigenlijk niet eens zeker was of hij wel had bestaan’.

Hij wil dat mede, maar niet alleen, om zijn ‘ouders te laten zien wie deze figuur écht was’. Luckerhof groeide namelijk op in een huis vol Boeddhabeelden, met ouders die vervuld waren van het boeddhisme. Vooral moeder dweepte met alles dat riekt naar India en Nepal, op zeker moment zelfs met de Bhagwan. Als peuter van 3 werd op de schouders van zijn vader meegezeuld naar Boeddha’s geboorteplaats.

De reis als mid-twintiger naar Nepal is voor Luckerhof daarom zowel een poging de goedkeuring te verdienen van zijn ouders als min of meer het tegenovergestelde: een poging te bewijzen ‘dat ik alles helemaal zelf af kan’.

Die ambiguïteit geeft Rusteloos een nieuwsgierig makende spanning, een voortdurende zweem van ambitie, mislukking en verlangen naar zingeving. Het leidt uiteindelijk tot een liefdevolle ontlading op de besneeuwde bergpas Thorong La, hoog in de Himalaya. Dat Ella Fitzgerald daarbij op de achtergrond I love Paris zingt, is een van de mooie details die her en der in deze ‘memoir’, zoals de uitgever het heeft genoemd, kunnen worden opgeraapt.

De biografie van Boeddha raakt al spoedig uit het zicht. Luckerhof aanvaardt een baan als bibliothecaris in het Lumbini International Research Institute, een door een Japanse boeddhistische sekte gefinancierde bibliotheek waar meer dan veertigduizend boeken over Boeddha en het boeddhisme zijn bijeengebracht.

Het zijn de belevenissen – of misschien het gebrek daaraan – in dit merkwaardige instituut die de ruggengraat van het boek vormen. Waartoe de bibliotheek op aarde is, wordt de ik-persoon al spoedig duidelijk gemaakt door de andere leden van de academische staf, slechts bestaand uit de Italiaanse directeur Claudio en oud-directeur Christoph, een Duitse tibetoloog tegen wie Luckerhof enorm opkijkt en die in wezen nog steeds de scepter zwaait.

Niet het door buitenstaanders laten bestuderen van boeken is het doel, laat staan het uitlenen ervan. Het is immers van het grootste belang, zegt Christoph, dat er geen boek worden aangeraakt. ‘Alleen de allerbeste boeddhologen mogen onze collectie raadplegen.’ Maar, zo werpt de jonge bibliothecaris tegen, er komen toch nooit academici naar Lumbini? ‘Precies, dat maakt je werk dus heel overzichtelijk.’

Wat is dan wel de bestaansreden van het instituut? Het antwoord op die vraag, of ‘ons geheim’, zoals Christoph het noemt, is van een haast boeddhistische sereniteit: het instituut in stand houden. Al gaat de halve wereld in vlammen op, zegt de Duitser, dan ‘zullen deze manuscripten en boeken er nog liggen zoals altijd’.

Daarmee, en met de uiterst humoristische beschrijving door Luckerhof van de dagelijkse gang van zaken in de bibliotheek, doet Rusteloos een beetje denken aan de beroemde serie over dat andere instituut. Het Bureau, maar dan mét de zelfspot die ontbrak bij J.J. Voskuil, die immers alleen zijn collega’s te kakken zette.

Zo niet Luckerhof. Hij stottert, is onhandig in de liefde en cultiveert samen met zijn twee collega’s een dagritme waarvan het hoogtepunt de dagelijkse keuze is tussen eten in hotel Kasai of eten in hotel Hokke, waar de bekoorlijke Maya serveert.

Intussen gaat het catalogiseren van het boekenbestand gestaag door, een taak die met gevoel voor absurditeit wordt beschreven. De scène met het stempel (geen spoilers hier) vormt een hilarisch hoogtepunt.

‘Ik wil gewoon dat iets lukt hier in Nepal’, verzucht de bibliothecaris tegen zijn vader, daar hoog in de kou van de Thorong La. ‘Alles is tot nu mislukt. Mijn boek over Boeddha. Mijn baan. De liefde. Alles.’

Maar dan toch niet deze godzijdank zonder literaire opsmuk geschreven memoir.

Casper Luckerhof: Rusteloos – Gestrand in het land van de Boeddha. Ambo Anthos; 248 pagina’s; € 22,99.

Beeld rv