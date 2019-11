Caspar Loopt: kom naar een avond over de staat van het Nederlandse landschap

Caspar Janssen aan de wandel in november 2018. Beeld Pauline Niks

In 2017 begon Volkskrant-journalist Caspar Janssen aan een wandeltocht van anderhalf jaar door ons land. In zijn dagelijkse column deed hij verslag van alles wat hij zag: de geelgors, prachtige landschappen, kunststof hallen, eentonige akkers, maar ook boeren die de verbinding zochten tussen natuur en boerenland. Nu de voettocht achter de rug is, trekt Janssen in zijn boek Caspar Loopt zijn conclusies. Een avond over de staat van het Nederlandse landschap met de wandelaar des vaderlands en alle bijzondere mensen die hij onderweg tegenkwam, van boeren tot natuurbeschermers.

Het programma vindt plaats op woensdagavond 27 november vanaf 20.00 uur. Toegang is gratis, reserveren wordt aanbevolen. Meer informatie over de sprekers en de avond vindt u hier.