Cash is een hartverwarmende muziektheatervoorstelling, over Johnny Cash én Viktor Griffioen ★★★★☆

Meerdere keren in al die jaren van onderzoeken, verzamelen en verzinnen, dacht Viktor Griffioen: ik ga hier nóóit mee wegkomen. Een voorstelling over zijn grote muziekheld Johnny Cash, dat had hij zich in zijn hoofd gezet, maar hoe, dat bleef ingewikkeld. Na een jaar of vijftien dacht hij, enigszins wanhopig: ik heb nog steeds niets. Maar toen – alsof Cash zich er zelf mee had bemoeid – kwam het ervan.

‘Hallo, ik ben Viktor Griffioen’, zegt hij aan het begin van het stuk, zoals Johnny Cash (1932–2003) dat bij concerten op zijn manier placht te doen, waarop laatstgenoemde veelal zijn befaamde Folsom Prison Blues inzette. Maar dat doet Griffioen dus niet. Geen covers van die geliefde country-, folk- of bluessongs van The Man in Black, ook geen zwarte outfit en geen rechttoe rechtaan biografisch relaas. Griffioen schreef nieuw werk, dat hij met overgave speelt en zingt.

Cash, zoals ze kortweg heet, is een hartverwarmende muziektheatervoorstelling geworden, een mix van verhalen uit het leven van Cash én uit dat van gitarist Griffioen, op zoek naar de manier waarop hij zijn held het best kan laten schitteren. Seven Songs for Johnny schreef hij, ingebed in korte schetsen waarin het publiek wordt meegenomen langs hoogtepunten en dieptepunten, belangrijke ontmoetingen (Bob Dylan), en bijzondere plekken (Ryman Auditorium in Nashville): voor Cash destijds, voor de grote fan Griffioen later.

Of het allemaal precies klopt met de werkelijkheid doet er niet per se toe: zoals bij Cash speelt fantasie en bravoure ook een rol. En denk je tijdens een bepaalde scène meteen aan een Cash-nummer, dan is dat van Griffioen weer anders – maar absoluut in de geest van. En of hij daarmee wegkomt.

Cash Muziektheater ★★★★☆ Door Viktor Griffioen/Orkater. Concept, tekst, spel en muziek: Viktor Griffioen. Regie: Titus Tiel Groenestege. 24/7, Bellevue, Amsterdam. Aldaar t/m 31/7.