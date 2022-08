Casablanca Beats is een aanstekelijke musical over de poëtische strijdvaardigheid van rap ★★★★☆

Casablanca Beats

‘Dromen is makkelijk en moeilijk’, zegt een jongen in de Marokkaanse film Casablanca Beats, en wie de film ziet, snapt meteen wat hij bedoelt. Het is makkelijk om over een betere toekomst te fantaseren in Sidi Moumen, een arme buitenwijk van Casablanca. Tegelijk is het pijnlijk: de meeste jongeren hebben al snel door dat ze niet te veel van het leven mogen verwachten.

Casablanca Beats volgt een groepje tieners met muzikale dromen. Ze krijgen les in dans en rap in een kunstcentrum. Hun hiphopleraar is Anas, een twintiger die het muziekgenre serieus neemt en hoge eisen stelt aan zijn leerlingen. Terecht, zo blijkt, want de jongeren zijn getalenteerd. En ze hebben iets te melden.

De Marokkaanse regisseur en scenarioschrijver Nabil Ayouch filmde al vaker in Sidi Moumen. Zijn tweede speelfilm Ali Zaoua (2000) ging over straatkinderen in de wijk. Met zijn derde film, het indrukwekkende Les chevaux de Dieu (2012), maakte hij een fictief portret van de geradicaliseerde jonge moslimterroristen uit Sidi Moumen die in mei 2003 een aantal zelfmoordaanslagen pleegden in Casablanca, waarbij 33 burgers om het leven kwamen.

De sociaal betrokken Ayouch richtte daarna een cultuurcentrum op voor jongeren in de wijk. Daar nam hij Casablanca Beats op, een musical die over meer dan alleen muziek gaat. Net als in zijn film Much Loved (een in Marokko verboden drama over een groepje prostituees) toont Ayouch de spanningen in de Marokkaanse maatschappij en verzet hij zich tegen conservatieve islamisten.

Dat doet hij genuanceerd, bijvoorbeeld door de jongeren te laten discussiëren over religie. Of door korte inkijkjes te bieden in hun thuisleven. Vooral de meisjes stuiten op weerstand in hun familie: vaders of oudere broers willen hun het rappen verbieden.

Muziek voegt zich, net als alle kunst, niet naar het systeem, laat Casablanca Beats zien. Opnieuw pleit Ayouch voor vrijheid van expressie, dit keer met een opgewekte, aanstekelijke film over de poëtische strijdvaardigheid van rap en het belang van een goede leraar.