Carrie Underwood mag vrijuit rocken, in liedjes die weinig pretenties hebben en juist daarom zo goed werken ★★★☆☆

Carrie Underwood: Denim & Rhinestones

De liefhebbers van Carrie Underwood die na het heerlijke levenslied Jesus, Take the Wheel altijd een beetje zijn blijven doorsnotteren, hebben het niet makkelijk gehad. De countrypopzangeres (en winnaar van de talentenshow American Idol in 2005) kwam na haar debuut Some Hearts spaarzaam over de brug met vergelijkbaar goed werk, en gaf zich de laatste jaren over aan thema-albums, met vooral Kerst- en gospelsongs.

Denim & Rhinestones is een plaat waarmee de zangeres weer wat ongecompliceerde hits wil scoren en waarmee ze, vooral in haar thuisland, een zomer lang de stadions kan bespelen. De productie is rijk en gelikt en verwijst naar het mooie countrypopverleden van de jaren negentig en zelfs verder terug. In Velvet Heartbreak en Poor Everybody Else bijvoorbeeld, mag Underwood rockrafels meegeven aan haar perfect gecontroleerde stem, die het altijd zo goed doet omdat ze nooit vals sentiment over wil dragen. Underwood scheurt ijl en zuiver naast de gitaren, in aanstekelijke en vrijuit rockende radioliedjes die weinig pretenties hebben en misschien juist daarom zo goed werken.

Het wachten duurt ook nu lang, maar aan het einde van de plaat volgt toch die gloedvolle ballade met een traantje op de wang. In Garden geeft de zangeres de agrarische sector een steuntje in de rug en die geestelijke bijstand kan de beroepsgroep natuurlijk goed gebruiken, ook in Nederland. Underwood roept beelden op van boeren op het land en grote tractoren in het avondlicht, en komt met fraaie beeldspraak. ‘What kind of garden would you grow? Would you plant patience? Would you keep kindness? Would there be peace, ripe on the vine?’ Niets meer aan doen.

Carrie Underwood Denim & Rhinestones Roots ★★★☆☆ Capitol/ Universal