Carrie met een duif als handtas: de outfits in ‘And Just Like That’ zijn weer fabelachtig

Sarah Jessica Parker op de set van ‘And Just Like That...’ met de ‘typisch New Yorkse’ duif. Beeld GC Images

Het tweede seizoen van de serie And Just Like That is pas twee weken oud, maar één look is nu al iconisch: hoofdpersoon Carrie Bradshaw in een grijze overall, met in haar hand een tas in de vorm van een duif. Geen sierlijke witte duif, geen duif met glitters, zoals je misschien van een modeliefhebber als Carrie zou verwachten, maar een ordinaire grijze stadsduif, gemaakt van kunsthars. Molly Rogers, kostuumontwerper van de serie, grinnikt erom tijdens een videogesprek. ‘Ik zocht al tijden naar iets typisch New Yorks voor Carrie’, vertelt ze. ‘Maar dan iets niet-toeristisch, geen vrijheidsbeeld ofzo. Een kennis stuurde me toevallig een foto van die duiventas. Mijn eerste gedachte was: wat is dat in godsnaam voor ding? Toen dacht ik, wacht, New Yorkser dan een duif wordt het niet.’

New York is het bruisende decor van And Just Like That, het vervolg op Sex and the City , de komische dramaserie over de levens van vier vriendinnen in de metropool. De serie kwam uit in zes seizoenen tussen 1998 en 2004, en werd een wereldwijd succes. De hoofdpersonen – Carrie, Miranda, Charlotte en Samantha, gespeeld door respectievelijk Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis en Kim Cattrall – waren zeer geliefd bij het overwegend vrouwelijke publiek, met hun herkenbare persoonlijkheden openhartige gesprekken over seks, relaties, werk en geld.

Fendi-tas

Net zo in trek waren hun originele uitdossingen, toen nog het werk van kostuumontwerper Patricia Field. Carries kunstige combinaties van vintage- en designerkleren, de pakken van Miranda, Samantha’s diep uitgesneden tops en statementoorbellen: ze voorzagen de personages van diepte, en gaven de serie de glans van een modemagazine. De outfits werden vaak met nog meer spanning afgewacht dan hete romances of de verpletterende oneliners van Samantha. Sex and the City bood stijlinspiratie en maakte specifieke producten razend populair, waaronder Fendi-tassen en Manolo Blahnik-pumps.

Dat werk moesten Fields opvolgers, Rogers en haar collega Danny Santiago, zien te evenaren. Gelukkig kennen ze de personages al langer dan twee seizoenen. Rogers was erbij vanaf het eerste begin: zij assisteerde Field bij het ontwikkelen van de kostuums voor Sex and the City. Santiago hielp met de twee spin-off-films die verschenen in 2008 en 2010. Toen Field afzegde voor And Just Like That, om zich te kunnen richten op de kostuums voor Emily in Paris, een andere serie over een jonge vrouw in de grote stad, droeg ze het stokje over aan Rogers en Santiago.

Cynthia Nixon als Miranda. Beeld GC Images

Samantha is (even) terug

Aan hen de opdracht om nieuwe garderobes te creëren voor Carrie, Charlotte en Miranda, en voor de vier hoofdrollen die aan de cast van And Just Like That werden toegevoegd: Che, Lisa, Nya en Seema. Samantha ontbreekt op het lijstje. Actrice Kim Cattrall wilde aanvankelijk niet meedoen aan de reboot. Ze zei na de tweede film niets te zien in een vervolg, en verklaarde de afgelopen jaren meermaals in conflict te zijn (waarover precies verschillen de meningen) met Sarah Jessica Parker. Na aandringen van de baas van televisienetwerk HBO, die zich geconfronteerd zag met hevig teleurgestelde fans, besloot Cattrall tot een korte comeback in het tweede seizoen – op voorwaarde dat ze zou worden gekleed door Field, met wie ze goed bevriend is.

Carrie, Charlotte en Miranda zijn sinds de laatste film tien jaar ouder geworden, en in hun levens is veel gebeurd. Carrie rouwt om het verlies van een naaste, Miranda is uit de advocatuur gestapt om weer te gaan studeren, Charlotte leert de wereld opnieuw kennen door de ogen van haar – inmiddels – tienerdochters. Ook hun kledingstijlen zijn veranderd. Miranda heeft haar colberts verruild voor soepelvallende blouses, Carrie haar nauwsluitende jurkjes en bandeautops voor lange rokken en overalls, al dan niet met duiventas.

Niet alle fans zijn blij met die veranderingen, zo blijkt uit negatieve reacties onder de kostuumfoto’s op @andjustlikethatcostumes, het Instagramaccount van Rogers en Santiago. ‘Iedereen wil het liefst dat de personages precies hetzelfde blijven, zo dierbaar zijn ze’, zegt Rogers. ‘Maar er is tijd verstreken, de personages zijn veranderd. Als kijker moet je met ze meereizen.’

Sarah Jessica Parker als Carrie in de trouwjurk van Vivienne Westwood. Beeld GC Images

Wel houden Rogers en Santiago rekening met nostalgie. Zo draagt Carrie af en toe kledingstukken of accessoires die ook in de oorspronkelijke serie of in de films waren te zien. In het nieuwe seizoen van And Just Like That stapt Carrie bijvoorbeeld de deur uit in de enorme Vivienne Westwood-trouwjurk die ze voor het laatst droeg in de bioscoopfilm uit 2008. Vaker gaat het om iets kleiners: een sieraad, schoen of riem die vooral trouwe kijkers zullen herkennen.

Net als vroeger bemoeien de acteurs zich met de kleding. ‘We creëren de kostuums met de acteurs samen’, legt Rogers uit. ‘We willen dat ze zich goed voelen in wat ze dragen.’ In een documentaire over het maakproces van And Just Like That, die vorig jaar verscheen, is te zien hoe dat gaat. Achter de schermen snuffelt Parker door rekken met kleren, voorgeselecteerd door Rogers en Santiago. Af en toe pakt ze er enthousiast een kledingstuk of setje uit. Dikke kans dat dat in de serie te zien zal zijn.

Zo ging het ook met de duiventas. ‘Sarah Jessica zag hem helemaal zitten’, zegt Rogers. ‘Hij is ook wel erg mooi gemaakt. Hij staat nu bij mij op de koffietafel.’

Kristin Davis als Charlotte in het tweede seizoen van ‘And Just Like That’. Beeld GC Images