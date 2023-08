Carolyn Sampson en Roderick Williams tillen zelfs het eenvoudigste wijsje naar een hoger niveau ★★★☆☆

Beeld Bis

Het was in de tijd van Shakespeare gebruikelijk dat er in elk toneelstuk minstens één lied werd gezongen, vaak door jongens of komische acteurs die zich specialiseerden in pikante nummers. Hoe deze liedjes klonken weten we niet – des te meer reden voor elke nieuwe generatie componisten om ze op muziek te zetten.

Sopraan Carolyn Sampson en bariton Roderick Williams maakten er werk van en stelden deze anthologie van Shakespeare-liederen samen. Hoewel Schuberts An Silvia het bekendste is, prevaleert uiteraard het Engelse repertoire, van de verleidelijke 18de-eeuwse elegantie van Thomas Arne tot de versplinterde akkoorden in Hannah Kendalls cyclus Rosalind uit 2020.

Het is interessant hoe dezelfde verzen een dromerige melodie (Poulenc) én een ademloos loopje (Britten) kunnen ingeven. Niet alle composities zijn even verfijnd, maar Sampson en Williams, zuiver van toon en uitspraak, tillen zelfs het eenvoudigste wijsje naar een hoger niveau. Pianist Joseph Middleton zorgt voor de luchtige, zilverachtige begeleiding.

Carolyn Sampson & Roderick Williams Sounds & Sweet Airs Klassiek ★★★☆☆ Bis