Caroline van der Plas gaf zich, verstandig, over aan de zomerzotte ironie van talkshow ‘Marcel en Gijs’

‘Een markant en gepassioneerd politicus’, zo memoreerde premier Mark Rutte wijlen Silvio Berlusconi. De dood van de Italiaanse, maandag overleden schelmpoliticus – hij rammelt nu met de geldbuidel om Petrus aan de hemelpoort gunstig te stemmen – maakte op de Italiaanse televisie emoties los. We zagen een presentator in tranen, haar collega stamelen. Nee, dan Marcel van Roosmalen over Ruttes lof: ‘Markant en authentiek, dat was Stalin ook.’

Gijs Groenteman, René Froger, Marcel van Roosmalen en Caroline van der Plas maandag aan tafel in 'Marcel en Gijs'. Beeld SBS6

Lekker zoals talkshowhost Van Roosmalen in Marcel en Gijs diametraal ingaat tegen de stroopsmeerderij (Vladimir Poetin: ‘Een grote vriend’) waarmee bungabunga-Berlusconi naar gene zijde van de Styx wordt afgeduwd. Zoals dezelfde talkshowhost met het stalen gezicht zijn gast, BBB-voorvrouw Caroline van der Plas, treffend bekritiseerde met het compliment dat zij erin is geslaagd de sores van de boeren, ‘een heel klein groepje Nederlanders’, te verheffen tot ‘een nationaal probleem’.

Het was de zesde Marcel en Gijs. De zelfbenoemde ‘snuffelstagiairs’ Van Roosmalen en Gijs Groenteman van BNNVara vervangen bij het commerciële SBS6 een maandje Voetbal Inside. Niet te veel van verwachten, is de impliciete boodschap van hun gespeelde nederigheid, wij proberen ook maar wat. Maandag was dat: een beetje ouwehoeren met de goedlachse René Froger – hoorde ik nou goed dat hij 15 duizend euro krijgt voor een optredentje van twintig minuten? En der boeren beschermvrouwe Van der Plas interviewen over de eindelijk gepresenteerde kabinetsplannen met de stikstofplaag.

Lastig maakte het tweetal het haar niet. Van der Plas herhaalde de mantra waarmee ze altijd langs de talkshows trekt: er moet ‘wel wat’ gebeuren, maar zo erg is het niet met de stikstof gesteld. En ze weersprak de door niemand geuite veronderstelling dat door de miljardensteun van het kabinet ‘de boeren allemaal miljonair worden’. Voor het overige gaf ze zich verstandig over aan de zomerzotte ironie die in Marcel en Gijs hoogtij viert.

Aan het einde van de show nam Van Roosmalen de BBB-politicus nog even te grazen door te citeren uit zijn eigenste Totaal 2, de bundel waarvoor hij elke dag schaamteloos reclame maakt. Hij omschreef Van der Plas daarin als een politicus die ‘dwars door de feiten heen praat’. Ze hoorde het lachend aan, en prees hem, een beetje dodelijk, met: ‘Hele goeie column.’

Meteen hierna zapte ik naar Jinek, waar VVD-minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof werd geïnterviewd. Eva Jinek vroeg of ze, gezien de ernst van de zaak, geen spijt had van dat haar nog steeds nagedragen ‘woest aantrekkelijk’ waarmee ze in 2022 de boeren voor haar plannen wilde winnen. De minister omzeilde de vraag: ‘Ik ben een beetje een flapuit.’ Jinek was scherp zoals ze vaker is. Ze kreeg de minister niet van haar stuk, maar ze bleef het de politicus prijzenswaardig lastig maken. Daar stak dat citeren uit eigen werk van Van Roosmalen toch bleekjes bij af.