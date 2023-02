‘Carnaval is de zekerheid dat je het geluk gaat vinden’

Jan van Mersbergen: ‘Mijn vrienden en ik zijn met carnaval ooit verkleed gegaan als Pruisische ponyfluisteraars.’ Beeld Frank Ruiter

Breda of Venlo?

‘Venlo. Ik heb het van mijn gereformeerde vader en hervormde moeder niet meegekregen, die vierden geen carnaval, maar vanaf m’n 13de stak ik de Bergsche Maas over en ging ik carnaval vieren in Oosterhout, Raamsdonksveer, Waalwijk of Breda. Daarna ben ik gaan studeren in Amsterdam, en schoot het carnaval vieren erbij in. Tot ik in een voetbalteam kwam met een Venloënaar die ons meesleurde naar Noord-Limburg. Sindsdien is Venlo mijn vaste plek. Ik ga voor de muziek en de rust die het feest me geeft. Carnaval in Brabant is een stuk wilder, lolliger, platvloerser. Harder ook, rumoeriger. Er zit iets pocherigs in. In Brabant hoor je zingen: ‘Ik heb zoveel gezopen!’, in Venlo zou klinken: ‘We hadden zoveel dorst.’ Alleen al die wij-vorm, dat is een groot en essentieel verschil. Bovendien worden in Venlo Duitse stampers gevolgd door melancholieke tranentrekkers. Die dynamiek vind ik mooi. Er is ruimte voor poëzie.’

De carnaval of het carnaval?

‘Het is de vastelaovend en het carnavalsfeest. Dus dan is het ook het carnaval. Met één uitzondering: Toon Hermans, want die zei ooit: ‘De mooiste val is de carnaval, want daarmee val je naar boven.’ Verder zeggen alleen mensen uit het Gooi de carnaval. Daarmee verraad je onmiddellijk dat je niet uit het zuiden komt. Het luistert nauw, net als waar je de nadruk legt. Ik mag in Venlo tijdens de vastelaovend ook graag, om te plagen, met opzet cárrrrnaval zeggen, met de klemtoon op de eerste a in plaats van de laatste, en dan ook nog eens met een Amsterdamse r. Je ziet bij sommige Limburgers dan de huivering over de rug trekken. En dan vragen ze verschrikt: ‘Waar kom jij vandaan?’

Deelnemer of toeschouwer?

‘Deelnemer. Carnaval draait helemaal om contact maken. Veel mensen hebben daar in het dagelijks leven moeite mee, die schrikken al als je goeiemorgen zegt. Zo weinig als mensen in de tram tegen elkaar durven zeggen, zo veel zeggen ze online tegen elkaar en niet eens allemaal anoniem. Op Twitter schamen ze zich nergens meer voor. Met naam en toenaam zijn mensen daar bezig om anderen uit te schelden of te framen. Wat ze niet zouden durven als ze tegenover die ander zouden staan. Terwijl je met carnaval midden tussen de mensen staat, je kunt met iedereen een praatje aanknopen en hele levensverhalen aanhoren. Op Aswoensdag weet ik weer helemaal waar ik sta in het leven. Daar hoef ik niet een week voor in een klooster zitten zwijgen. Carnaval is ook een soort retraite. Een léúke, gezellige retraite, zonder stilte.’

Goethe of Freud?

‘Freud trok een parallel tussen de Romeinse Saturnaliën en de primitieve festiviteiten van carnaval. Goethe dichtte ooit: ‘Nichts is schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen.’ Ik kies Goethe, maar vanwege de poëzie. Freud heeft altijd de connotatie: seks. En dat mist Goethe. Helaas, misschien.’

Paard of pony?

Opgetogen: ‘Pony! Paarden zijn groot en stoïcijns, en bovendien heel onbetrouwbaar. Terwijl póny’s...’ Van Mersbergen slaat gelukzalig zijn ogen ten hemel en imiteert dan met schokkende schouders het goeiige loopje van een pony. ‘Pony’s passen bij carnaval omdat ze zo lief en klein en knullig zijn, met die hangbuiken en die korte beentjes.

‘Mijn vrienden en ik zijn met carnaval ooit verkleed gegaan als Pruisische ponyfluisteraars. Dat hield niet veel meer in dan dat we allemaal duidelijk zichtbaar een bordje met ‘ponyfluisteraar’ om hadden hangen. Uiteraard geïnspireerd door het boek De Paardenfluisteraar van Nicholas Evans. Het wachten was op omstanders die geen idee hadden wat het moest voorstellen en ten langen leste maar vroegen wat iemand dan dóét, als ponyfluisteraar. Waarop wij vooroverbogen richting het dichtstbijzijnde oor van de vraagsteller, een hand naast de mond legden en dan zo zacht en samenzweerderig mogelijk ‘pony’ fluisterden. Dat was alles. Ik moet er bij zeggen: dat werkte zo tegen het eind van de middag beter dan ’s morgens.’

Masker op of masker af?

‘Carnaval is allebei. Je zet eerst het masker op, om het later weer af te zetten. Met masker op kun je je vrijer voelen om jezelf te zijn. Zelf ben ik niet zo van de maskers, en ook niet van de schmink trouwens. Mijn vriendin wel, die komt uit Limburg en kan prachtig schminken. Ik ben wel van de pruikjes, sjaals en de hoeden. Ik ben een keer verkleed geweest als ‘onderwaterpoloër’, compleet met vastgestrikte cap. En voor dit jaar heb ik een platgeslagen hoed, een soort Napoleonssteek. Dan ga ik als nachtvorst. Heeft een vriend van mij verzonnen, maar hij kan niet mee dit jaar. Maar het idee is te goed om te laten liggen.’

Beheersing of overgave?

‘Overgave! Het is absoluut noodzakelijk om je totaal over te geven aan het feest. Ik ga dit jaar voor het eerst vastelaovend vieren zonder alcohol, op dat vlak moet ik me wel beheersen. Ik drink nu al vanaf Aswoensdag 2022 niet, hou het dus al bijna een jaar vol. Het gaat ontzettend goed.

‘De reden om te stoppen was om wat meer rust te vinden. Ik houd ontzettend van de roes, en van de gezelligheid. Maar als ik gedronken heb, wil ik nooit meer naar huis, dan blijf ik gewoon hangen. Ook als ik op vrijdagavond met mijn schrijversvrienden in Café De Pels in Amsterdam zat, hoefde niemand me na sluitingstijd mee te slepen, ik zat als eerste bij iemand aan de keukentafel voor de na-borrel. Nu fiets ik gewoon om 1 uur ’s nachts nuchter naar huis en ben ik rustig en helder en ga ik nog even een boek lezen.

‘Het is wel lekker om in die onzinnigheid te zitten, maar ik blijk het goed te kunnen missen. Ik ben benieuwd hoe het bevalt om zonder alcohol carnaval te vieren. Maar het gaat vast lukken. Laatst kreeg ik van iemand tegen wie ik slap stond te ouwehoeren op een spa rood een mooi compliment: ‘Goh, jij bent écht zo. Daar heb je dus geen bier voor nodig.’

Jan van Mersbergen: ‘Met carnaval waren wij niet zuinig. Twee dagen kostten meer dan een week wintersport.’ Beeld Frank Ruiter

Godfried Bomans of Toon Hermans?

‘Bomans. Wat hij heeft gedaan is van Haarlem naar Bergen op Zoom gaan en daar opschrijven wat-ie zag. Een beetje zoals Eddy Posthuma de Boer zijn foto’s heeft gemaakt voor het boek Carnaval uit 1967. Toon Hermans is van het zuiden, die kon niet meer als buitenstaander om zich heen kijken. Terwijl: Bomans moest wel. En dan meteen heel oordelend: het carnaval van Bergen op Zoom was het meest fantastische carnaval dat er bestond, en Venlo, dat was helemaal niks. Grappig dat Bomans dat in 1952 al neerzette. Hij snapte goed wat de mensen aan het doen waren. Hij begreep dat ze in die tijd onder een juk van ernst gebukt gingen. Hij snapte die bevrijding goed, van een paar dagen de boel omkeren.’

Schuld of vergeving?

‘Natuurlijk gebeuren er met carnaval dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Maar het mooie van het katholicisme is dat je na de biecht vergeven bent van je zonden. Dat is bij de gereformeerden toch wel anders. Ik hoorde bij de herdenking van de Watersnoodramp over een dominee die over een vrouw die zes kinderen had verloren, zei: dan zul je wel slecht geleefd hebben. Dat is toch misdadig, om die mensen voor hun leven mee te geven dat het water een straf van God is geweest? Door die protestantse, calvinistische insteek in Almkerk – een dorp naast Nieuwendijk, waar Marieke Lucas Rijneveld opgroeide – waren wij als kind zó hongerig om carnaval te vieren. Altijd maar hard werken, zuinig zijn.... Nou, met carnaval waren wij niet zuinig. Twee dagen kostten meer dan een week wintersport.’

Geluk of gelök?

Ben Verdellen zong: euveral leit gelök verborgen, overal ligt geluk verborgen, en dat is nog steeds een van de mooiste liedjes die er zijn. Het heet ook Gelök. Die puntjes op de o, die in het Nederlands een u is, die maken me steeds weer blij. Het is mooi om carnaval te verbinden aan een zoektocht naar geluk. Of niet eens een zoektocht. Carnaval is de zekerheid dat je het geluk gaat vinden, dat gaat verder dan een belofte. Dat durf ik te stellen. Als je in je eentje naar Venlo gaat, je kent een stuk of tien liedjes, je zingt mee en je praat met wat mensen, dán vind je gegarandeerd geluk.’

Jan van Mersbergen: Carnaval – een levensverhaal.

Nijgh & Van Ditmar; 496 pagina's; € 26,99