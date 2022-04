Captives roept kundig een toenemend gevoel van beklemming op ★★★☆☆

Captives

Deurbelvrees, heette de angst voor het moment waarop de geheime politie van het naoorlogse regime van Mátyás Rákosi in Hongarije bij alles en iedereen kon aanbellen. Duizenden Hongaren werden op die wijze gedeporteerd, leert het tekstje aan het begin van dit op feiten gebaseerde Captives. Wanneer de staatsveiligheidsdienst bij de familie Gál voor de deur staat, bewerkt regisseur Kristóf Deák de situatie tot een wat kluchtige thriller. Iedereen die thuis is én iedereen die zich in de daaropvolgende dagen bij de Gáls meldt wordt onder huisarrest geplaatst. Deák roept kundig een toenemend gevoel van beklemming op, maar zet via onder meer de muziek ook in op een zekere frivoliteit. Een verfrissende combinatie, ook al werken beklemming en frivoliteit elkaar soms tegen.