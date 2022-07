Cappella Amsterdam is 50 en dompelt de Beurs van Berlage onder in onwaarschijnlijke klankschoonheid ★★★★★

Chef-dirigent Daniel Reuss en Cappella Amsterdam nemen het applaus in ontvangst tijdens hun jubileumconcert. Beeld Melle Meivogel

Het kamerkoor Cappella Amsterdam bestaat vijftig jaar. Eigenlijk 52, maar door de pandemie kon het jubileumfeest pas afgelopen zaterdag plaatsvinden. Tijdens een concert in de Beurs van Berlage liet het koor horen waarom het in binnen- en buitenland zo veel lof oogst. Om maar drie kwaliteiten te noemen: een kristalheldere dictie, strakke zanglijnen en een fluwelen samenklank.

Toen Cappella in 2016 haar rijkssubsidie kwijtraakte, was de verontwaardiging dan ook terecht. Gelukkig werden in 2020 weer subsidies toegekend – een extra reden om feest te vieren.

Chef-dirigent Daniel Reuss, die ooit als bas bij het koor begon, ontvangt eerst de Jubileumpenning van Amsterdam uit handen van burgemeester Halsema. Het concert trapt hij af met Again (After Ecclesiastes), het openingsdeel uit The Writings van de Amerikaanse componist David Lang. Het klinkt puur en kwetsbaar, zoals het complete stuk op het schitterende nieuwe album van Cappella, het dertiende met Reuss tot nu toe.

Lang gebruikt in zijn zesdelige compositie teksten uit de Hebreeuwse Bijbel die verbonden zijn met joodse feestdagen. Door de vele herhalingen is het werk sterk ritualistisch en tegelijkertijd poëtisch. De eenvoudige symmetrie waaiert voortdurend uit in lumineuze harmonieën. Er volgen twee motetten van Bach, Komm, Jesu, komm en Jesu, meine Freude, met lichtvoetige, vreugdevolle fuga’s en indringende dramatische passages.

Na de pauze zingt het koor selecties uit een van hun eigentijdse pronkstukken. In Kanon Pokajanen zet Arvo Pärt het nederige berouw en radeloze smeekbedes van een boeteling om in sobere, wonderschone polyfonie. Het wordt, meer nog dan wat eraan voorafging, een onderdompeling in onwaarschijnlijke klankschoonheid.