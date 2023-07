‘Candy & Bonita’ lijkt haast wel op slordige, ondoordachte manier in elkaar gedraaid ★☆☆☆☆

Sanne Langelaar en Jeroen van Koningsbrugge in ‘Candy & Bonita’.

Het begint met een vaag plan om samen een ‘platform’ te beginnen, iets met seks en vrouwen. Om daar aandacht voor te genereren, willen vriendinnen Tilly (Sanne Langelaar) en Marieke (Fockeline Ouwerkerk) een vrouwvriendelijke pornofilm maken. Na een lange aanloop komt de Nederlandse komedie Candy & Bonita dan eindelijk op gang: de vrouwen trekken zich met hun entourage terug op een kasteeltje om hun film op te nemen. Hoe moeilijk kan dat nu helemaal zijn? ‘Nou, jullie weten allemaal wat er in het script staat, dus als we dat gewoon doen dan, eh…’, voert Tilly de regie.

Candy & Bonita lijkt haast wel op dezelfde ondoordachte, slordige manier in elkaar gedraaid. De acteurs doen wat ze kunnen, maar het tempo hapert, de dialogen zijn pijnlijk stroef, de grappen mager. Porno is per definitie hilarisch, lijken de makers te hebben gedacht. Makkelijk scoren — als er ergens een doel was geweest.