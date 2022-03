Cancel Stravinsky, Tolstoj, hun vaders en hun moeders

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: cancel Stravinsky, cancel Tolstoj, cancel hun vaders, cancel hun moeders.

Deze rubriek startte ooit als werkverschaffing voor opiniemakers: door een mening te verkondigen die nog niet bestond, gaf ik collega’s de gelegenheid ertegen te ageren, waardoor weer anderen daar iets van konden vinden, enzovoorts. Dat ik terug moet naar die basis van dienende opiniemaker, besefte ik toen ik vorige week de maandagkrant opensloeg.

Op de voorpagina stond nog een man die bij een Russisch bombardement zijn zwangere vrouw was verloren, maar op de opiniepagina’s stond een andere kwestie centraal. Daar was vooral woede om het schrappen van een Haarlems muziekfestival dat in het teken stond van Russische componisten. ‘Weg met de directeur die Stravinsky schrapt!’, riep Teun van de Keuken, ‘Zou je van de moraalpolitie nog wel Paustovski mogen lezen?’, vroeg Bert Wagendorp zich af, ‘We moeten demonisering van Russische cultuur voorkomen’, voegde Hanja Ooms toe via een ingezonden brief.

Dat Stravinsky en Tsjaikovski dit weekend wel werden gespeeld, maar dan in de context van twee benefietconcerten voor Oekraïne was te lezen achter een betaalmuur, misschien dat mijn collega’s het daarom hadden gemist. Het was allemaal wat onhandig gecommuniceerd, maar van ‘cancelen’ van componisten was geen sprake.

Jammer voor opiniemakers, want als je een venndiagram zou maken van de ideale ophef is het ‘cancelen’ van hoogwaardige Russische cultuur de plek waar de cirkeltjes samenkomen. Je kunt koketteren met goede smaak én doen alsof je censuur bestrijdt, als een ware intellectueel in een ware dictatuur.

Maar dan moet er wel iemand zijn om tegen te ageren. Daarom pleit ik voor het cancelen van Stravinsky, Tsjaikovski, Tolstoj, Dostojevski en al hun collega’s. Verbrand de boeken, sloop de violen, cancel hun vaders, cancel hun moeders, cancel ze allemaal. Want zo ben ik: de Marten de Roon van het gilde.