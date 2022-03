Canadese podcast ‘Wild Boys’ is spannend en verontrustend van begin tot eind ★★★★☆

Beeld Campside Media

De beste verhalen hebben een afloop die je zelf niet had kunnen verzinnen. De negendelige Canadese podcast Wild Boys is zo’n verhaal. Je denkt dat de maker de clou op voorhand wel zo’n beetje prijsgeeft, maar vermoedelijk zag hij de ontknoping zelf ook niet aankomen.

Schrijver, comedian en podcastmaker Sam Mullins hoefde niet ver te zoeken voor het begin van die waargebeurde geschiedenis. Hij groeide op in Vernon, een slaperig stadje in de Canadese provincie Brits-Columbia, fantastisch gelegen aan het Okanaganmeer. In 2003, Mullins is dan een tiener, duiken opeens twee onbekende jongens op.

Vernon raakt totaal van ze in de ban. De jongens zijn schichtig en de jongste van de twee is zó ongelofelijk graatmager dat de politie telkens verontruste telefoontjes krijgt als ze zich op straat vertonen. De twee houden zich schuil en kopen alleen maar fruit in de Kalamalka General Store. Ze lijken niks anders te eten.

Het is hockeymoeder Tami die zich zorgen maakt en hun vertrouwen weet te winnen. De broers, want dat blijken ze te zijn, noemen zich Will en Tom Green. Ze vertellen dat ze ver van de beschaving zijn opgevoed, nooit naar school zijn geweest of televisie hebben gekeken. Vernon noemt ze de ‘bush boys’ en helpt ze met geld, onderdak en goede raad.

Maar een politieagent vertrouwt het verhaal van de jongens voor geen meter en probeert achter hun ware identiteit te komen. Dat Will en Tom Green de boel bedonderen, geeft podcastmaker Sam Mullins al op voorhand weg. De afloop was bovendien in 2004 al bekend dankzij een tweedelige tv-documentaire die veel stof deed opwaaien.

Eind goed, al goed, zou je denken. Toch komt de echte ontknoping pas zeventien jaar later aan het licht. Voor zijn podcast gaat Mullins terug naar Tami, die zich nog steeds doodschaamt voor al haar goedgelovigheid. Naar de agent het niet vertrouwde.

Mullins weet bovendien de broers op te sporen en het vertrouwen van hun familie te winnen. Waarom en hoe kwamen ‘Tom en Will’ in Vernon terecht? Waarom was de jongste broer zo mager dat hij was doodgegaan als niemand had ingegrepen? Waarom was er volgens de oudste broer niets aan de hand? Waarom wantrouwden ze de autoriteiten en toonden ze totaal geen dankbaarheid voor alle hulp?

Wat volgt is een verhaal over eetstoornissen, alternatieve feiten, complottheorieën en wat al niet meer. Even spannend als verontrustend, van begin tot eind.