Call of Duty - Modern Warfare II: een dubieuze B-film verpakt als een technische hoogmis ★★★☆☆

De uitrusting zijn hedendaags in Call of Duty Modern Warfare II, de opvattingen over oorlogsvoering niet. Beeld Infinity Ward

Het schijnt te kunnen: zwemmen in de Amsterdamse grachten. Er is zelfs een wedstrijd die begint in de Keizersgracht – de Amsterdam City Swim. Toch was er tot enkele weken terug geen haar op mijn hoofd die erover peinsde om een plons te nemen in de singels waarin toeristen regelmatig hun behoefte doen. Tot Call of Duty: Modern Warfare II verscheen.

In deze soldatensimulator van uitgever Activision kan ik veilig virtueel in het water dobberen van het Oosterdok, de haven voor het Centraal Station waarop nogal wat grachten uitkomen. Als Amerikaans commando duik ik onder de waterspiegel om ongezien enkele slechteriken te grazen te nemen die op de kade met automatische wapens een verdachte boot bewaken. Ik zie onder water nét een hand voor ogen.

Modern Warfare II is de Call of Duty van 2022, een reeks games die in 2003 begon en jaarlijks de kassa’s bij Activision doet rinkelen. Drie studio’s werken onafgebroken aan de serie om elke drie jaar een titel uit te brengen en dit jaar was de beurt aan Infinity Ward, de Californische studio die in 2003 aan de wieg stond van Call of Duty.

Er zit een hoop werk in Modern Warfare II en dat is te zien. Zo zijn delen van Amsterdam tot de laatste steen nagebouwd, inclusief de stadskanalen en het troebele nat dat erdoorheen stroomt. Dat laatste is te danken aan de Poolse dependance van Infinity Ward. Drie jaar lang hebben ze daar hun ziel en zaligheid gelegd in de perfecte, virtuele nabootsing van water. Het zou niks verbazen als de Polen monsters hebben genomen om de drabbige onderwereld van Amsterdam zo natuurgetrouw te kopiëren.

Ook in andere opzichten is Modern Warfare II een hoogmis van techniek. Zeker op goed toegeruste pc’s en op de jongste generatie spelcomputers, de PlayStation 5 en de Xbox Series X|S, spat de beeldkwaliteit van het scherm. Je kunt de poriën van ieder personage tellen, zo gedetailleerd zijn de beelden. De cutscenes, de vertellende fragmenten tussen de delen waarin de gamer de poppetjes aanstuurt, kunnen zo aan elkaar worden geplakt tot een film.

Sleets script

Helaas heeft het verhaal niet dezelfde liefde en aandacht gekregen. Modern Warfare II ratelt een sleets Hollywood-script af over een handvol commando’s dat onder de vleugels van het leger en de CIA de steken opraapt die Amerikanen in hun geopolitieke dadendrift hier en daar laten vallen.

De settings zijn een hutsekluts van bestaande landen en locaties en fictieve plekken en personages. Task Force 141 jaagt op een hoge Iraanse militair die een door Russische huurlingen gestolen Amerikaans kernwapen in handen speelt van een Arabische terreurgroep met het oogpunt een nieuw ‘nine-eleven’ aan te richten. Oh ja, en een Mexicaans drugskartel helpt bij de smokkel van het wapen.

Modern Warfare II schuurt soms ongemakkelijk dicht tegen de werkelijkheid aan. Al in het prille begin van de game dirigeren we ergens in een woestijn een kruisraket naar de plek waar een Iraanse generaal een ontmoeting heeft met de Russen.

Mexico is in Modern Warfare II een trumpiaans cliché: een arm en corrupt drugshol. Beeld Infinity Ward

De openingsscène is zonder twijfel geënt op de droneaanslag waarmee de Verenigde Staten in 2020 bij de luchthaven van Bagdad de Iraanse generaal Qassem Soleimani van de aardbodem vaagden. Soleimani leidde Irans schimmige militaire activiteiten in het buitenland, waaronder die in Syrië en Irak. Wat voor sujet Soleimani ook is geweest, de wereld is er na zijn spectaculaire verscheiden op z’n zachtst niet veiliger of vrediger op geworden.

We moeten de game vooral niet beschouwen als een commentaar op politieke verwikkelingen, beklemtoont Infinity Ward. Toch vraag je je af waarom deze scène is gekozen, met een zo’n duidelijk herkenbaar personage. Waarom geef je hem een naam die maar één letter scheelt van de huidige bevelhebber van de Iraanse luchtmacht?

Modern Warfare II gaat op meer plekken met zevenmijlslaarzen door de politieke actualiteit. Je kunt nog lacherig doen om de constatering van een CIA-chef dat Amsterdam een perfecte doorvoerhaven is vanwege ‘zijn grachten’. Maar Mexicanen zullen niet echt geporteerd zijn van de wijze waar op de game hun land als een groot wetteloos, corrupt en straatarm drugshol afschildert. Ze zullen zich afvragen welke trumpisten aan het scenario hebben meegeschreven.

Af en toe werpt het spel de vraag op of al die gewelddadige interventies in naam van de pax Americana wel door de beugel kunnen. Maar in het antwoord is Modern Warfare II niet echt geïnteresseerd. We moeten weer verder naar de volgende brandhaard, een nieuwe schurk, een nieuw decor. Tegen de tijd dat de aftiteling in beeld komt zijn we allang weer vergeten voor welk onheil Task Force 141 de hele wereld is rondgereisd.

Verstand op nul

Louter op zijn merites als computerspel beoordeeld, en de meeste gamers zullen niet verder kijken, slaagt Modern Warfare II met slag en wimpel. De game maakt zelfs in de grootste dienstweigeraar de soldaat los met gevarieerde actie, oorverdovende en oogverblindende explosies, levensechte wapens, claustrofobische settings en nauwkeurig nagemaakte locaties. Alles doorspekt met clichédialogen en de soldatenbravoure uit een B-film, inclusief gesprekken tussen commando’s over wat ieders favoriete wapens is. Terwijl ze een vijandelijk kamp besluipen.

De game is een aaneenrijging van missies, de een nog doldriester dan de ander. In eentje hangen we uit een helikopter boven een snelweg en schieten we op een konvooi jeeps en legertrucks van soldaten die een CIA-agent hebben gekidnapt. Dat wil zeggen: we hangen uit de wentelwiek ondersteboven bungelend aan een touw.

Het woordje ‘genade’ heeft weinig betekenis in Modern Warfare II. Beeld Infinity Ward

Modern Warfare II speelt volop leentjebuur bij andere games, maar citeert ook uit andere Call of Duty-titels. Een missie waarop we in een storm over het dek van een wild stampend vrachtschip wankelen geeft een groot gevoel van déjà vu. Nieuw is dit keer dat op het dek containers heen en weer schuiven en dat we moeten voorkomen dat we worden geplet.

In weer een andere missie moeten we ons het vege lijf redden door in een huis van huis-, tuin- en keukenspullen wapens te maken waarmee we kunnen ontkomen aan zwaarbewapende booswichten. Alsof we in een aflevering van de Hitman zijn beland, de gamereeks rond de kale, vindingrijke huurmoordenaar.

Aannemelijk? Nee. Amusant? Absoluut – mits met het verstand op nul.

Modern Warfare II bestaat net als voorgangers uit een avontuur voor solospelers - de campaign in het gamersbargoens – en uit onderdelen voor meerdere spelers. Er zijn maps (nog meer jargon) waar twee teams met elk zes leden het tegen elkaar opnemen, en stadsoorlogjes met squadrons van elk 32 vrouw/man. Dan zijn er ook nog drie spec ops-missies voor wie online niet stijf gescholden wil worden door volkomen onbekenden maar met een enkele vriend de wapens wil opnemen. Drie is aan de karige kant, maar beter dan niets.

Aan het hoofdverhaal voor solospelers zal een beetje geoefende gamer tussen de 6 en 8 uur kwijt zijn. Meer tijd zal er verstrijken als je de moeilijkheidsgraad opschroeft en het ‘game over’ is na een enkele voltreffer van de vijand.

Op een makkelijkere stand dartel je nog rustig door terwijl je al acht kogelgaten in je lijf hebt omdat je onderwatermissie in de Amsterdamse canals toch niet zo soepel verloopt als ze in Washington en Langley hadden gedroomd.

Commando blikt terug op weer een ontspoorde missie in Modern Warfare II. Beeld Infinity Ward