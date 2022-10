Caldonia is buitengewoon aantrekkelijk vanwege het mee te gillen refrein: Caldonia-YAH, Caldonia-YAH

'Caldonia' van Louis Jordan.

Caldonia! Caldonia!

What makes your big head so hard?

Caldonia, Louis Jordan (1945)

Voordat er rock-’n-roll was, was er al rock-’n-roll die niet zo heette. Daarvoor moest je in de jaren veertig bij Louis Jordan en zijn jumpblues-kraker Caldonia zijn, over zijn liefde voor een vrouw met grote voeten en een harde kop.

In de prehistorie van de rock-’n-roll broeide het aan alle kanten, in het noorden en het zuiden van Amerika, in zwarte en witte gemeenschappen, in de country, blues, jazz en gospel. In 1954 kwam alles samen in een voormalige vrachtwagenchauffeur, Elvis Presley.

Over ‘de wilde jaren voor Elvis’ verscheen in 1984 Unsung Heroes of Rock-’n-roll van Nick Tosches. In dit boek zette hij muzikale helden van weleer in het zonnetje, zij die de weg plaveiden voor The King. Een van hen was Louis Jordan (1908-1975), saxofonist en zanger. Over hem schreef Tosches: ‘Hoewel hij nu grotendeels vergeten is, heeft Jordan meer gedaan om de hipheid te definiëren en witte mensen voor te bereiden op de komst van rock-’n-roll dan welke andere man uit die tijd.’

De muziek die Jordan in de jaren veertig maakte was luider en wilder dan die van wie dan ook. Hij bouwde een feestje, meende Tosches, ‘waarin elk aspect van het uitdijende universum werd gezien in termen van gebakken vis, slordig gezoen, gin en de saxofoon waarvan de boodschap het weten overstijgt’.

Louis Jordan Beeld Getty Images

Jordan speelde Caldonia voor het eerst in 1944 in Jubilee, een radioshow van het Amerikaanse leger voor zwarte soldaten. Toen het nummer één jaar later officieel door platenmaatschappij Decca werd uitgebracht, verschenen er nog twee andere versies, en alle drie werden ze een grote hit. Wat het nummer buitengewoon aantrekkelijk maakte, was het mee te gillen refrein: Caldonia-YAH, Caldonia-YAH.

Met het succes kwamen ook de vraagtekens over de originaliteit van Caldonia. Bekend was dat zijn toenmalige missus, Fleecie Moore, een belangrijke bijdrage had geleverd. Blueszangeres Sippie Wallace wist zeker dat het nummer was geïnspireerd door haar Caldonia Blues, twintig jaar eerder.

Nee, zei Jordan. Als hij dan toch iets had ‘geleend’ was het uit een song van trompettist en zanger Oran ‘Hot Lips’ Page. Van Old Man Ben had Jordan bijna het complete refrein gekopieerd: Caldonia, caldonia, what makes your head so hard. Alleen het ‘grote’ hoofd was nieuw.

Na zijn ongekende hegemonie in de jaren veertig, pruttelde het succes nog een beetje na in de jaren vijftig en zestig. In 1975 stierf hij aan een hartaanval, als vage stem uit het verleden. De grootsheid van Caldonia werd nadien onderschreven toen de song werd opgenomen in de Grammy Hall of Fame (2008) en The National Record Registry (2013).

Wat Jordan ook onderscheidde was dat hij hits had in de zwarte én in de witte hitlijsten. Dat hij zich zou hebben aangepast aan ‘white crackers’ vond schrijver Nick Tosches maar onzin: echte rock-’n-roll is nooit helemaal puur. ‘In die zin was Louis Jordan niet meer een Uncle Tom dan Jimi Hendrix of Michael Jackson. Hij was in ieder geval beter gekleed dan die twee.’

