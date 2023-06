‘Caffè Sospeso’, over twee aan lager wal geraakte cellisten, is een subtiele zoektocht naar een nieuwe identiteit ★★★★☆

Harald Austbø en Doris Hochscheid in ‘Caffè Sospeso’. Beeld Eduardus Lee

Moeder en zoon zijn allebei cellist, en om onduidelijke reden aan lager wal en dakloos geraakt. Op straat spelen ze hun muziek voor voorbijgangers die soms een muntje in de hoed doen, en soms geërgerd doorlopen. Hoe nu verder, met elkaar en met de muziek? Dat is het uitgangspunt van Caffè Sospeso, de nieuwe voorstelling van Mirjam Koen bij het Onafhankelijk Toneel, gemaakt met de Stichting Cellosonate. De rollen van moeder en zoon worden gespeeld door twee cellisten die ook, zo blijkt, kunnen acteren: Doris Hochscheid en Harald Austbø.

Austbø zet de voorstelling hard in. Met een combinatie van woede en lef zingt hij zijn leed uit door bekende popnummers te voorzien van een eigen tekst: We Are the Champions wordt We Are the Losers, en hij zingt ook An Imperfect Day.

De zoon is in alles getergder dan de moeder, die haar lot gelaten maar met een zeker optimisme ondergaat. Ze vormen een mooi duo, die twee plotselinge havenots. Je zou alleen wensen dat de moeder haar zoon af en toe eens stevig een halt toeroept in zijn ostentatieve Weltschmerz.

Intussen spelen ze allebei fantastisch cello, zowel Bach en Vivaldi, om de voorbijgangers te behagen, als nieuwe composities van David Dramm, om hun emoties te uiten. Gerrit Timmers ontwierp een mooi, abstract straatbeeld met twee houten etalages.

Caffè Sospeso is op een subtiele manier ook een zoektocht naar een nieuwe identiteit én een pleidooi om met herwonnen wilskracht tegenslagen te trotseren. Met tegen het eind een enerverend celloduet, waarmee een dramatisch slotakkoord wordt gezet. Daarna volgen nog een paar verrassende wendingen en er wordt een familiegeheim onthuld. Totdat dit wankele straatleven onverwacht toch moet ophouden.

Mensen verlaten elkaar. Mensen gaan weg. De muziek blijft.