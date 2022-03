Cabaretier Martijn Kardol kan verder reiken dan zijn belevenissen thuis ★★★☆☆

Cabaretier Martijn Kardol in De Situatie. Beeld Ben Houdijk

Aan Martijn Kardol als soldaat zullen we weinig hebben. Het nieuws dat in Oekraïne mannen tussen 18 en 60 beschikbaar moeten zijn voor het leger, heeft de 32-jarige cabaretier aan het denken gezet over hoe hij zichzelf in zo’n situatie zou gedragen. Zou hij misschien de vlag kunnen dragen?

Het is sterk hoe antiheld Martijn Kardol de oorlog in Oekraïne een plek geeft in De situatie. Zijn derde solovoorstelling voelt actueel aan. Het past ook binnen het thema, want het gaat over zekerheden die wegvallen. Kardol is een jaren negentig-kind, opgegroeid met het vertrouwen dat er voor elk probleem wel een expert is. Nu zijn we in een situatie waarin experts het ook niet weten. Hoe kan een dertiger zijn leven op de rit krijgen terwijl de wereld van crisis naar crisis rolt?

Deze grote zorgen wisselt Kardol af met comedy over klein leed in de huiselijke sfeer. Een kapotte gootsteen of de interactie met zijn vriendin wordt vol zelfspot besproken. Kardol kan vaardig vertellen, maar het is jammer dat hij vaak kiest voor weinig spannende onderwerpen, zoals een bezoekje aan een all you can eat-wokrestaurant of het verwaarlozen van zijn sportschoolabonnement. Dan wordt het doorsnee stand-upcomedy langs gebaande paden.

De voorstelling is klassiek van opbouw. Conferences worden afgewisseld met bespiegelingen, twee mooie liedjes en een leuke decorvondst. Als rode draad vertelt Kardol over de ruimtereis van de Voyager in 1977, waarbij een gouden plaat werd meegestuurd met daarop muziek en foto’s, als een samenvatting van het bestaan op aarde voor mogelijk buitenaards leven. Kardol vraagt zich af wat er anno 2022 op zo’n plaat zou komen. Hier toont hij dat hij als cabaretier verder kan reiken dan de belevenissen in zijn huis.

