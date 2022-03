Cabaretier André Manuel verdedigt het podium als ‘onveilige werkplek’ ★★★☆☆

Cabaretier André Manuel. Beeld Corné van der Stelt

Rapper Ali B is niet langer de knuffel-Marokkaan van Nederland, en dat is sneu. Een man die de enige persoon op zijn eigen uitvaart blijkt te zijn, ja, dat is ook sneu. Zo zeggen ze dat in Twente, aldus cabaretier André Manuel. De vlot pratende Tukker doet in zijn nieuwe cabaretshow verslag van twee jaar pandemie vanuit het Twentse perspectief. Zo zag Manuel hoe er ineens allerlei campers met Randstedelingen in zijn streek arriveerden en dacht er het zijne van.

André Manuel staat bekend om zijn confronterende stijl en bikkelharde grappen. Sneu is weer een vintage-Manuel-show met voor hem kenmerkende thema’s: hij zet zich af tegen de wereldreligies, uit snoeiharde kritiek op het koningshuis en verdedigt het vrije woord en het podium als ‘onveilige werkplek’. Links Nederland laat de boel verslappen, er moet meer strijd worden geleverd, anders krijg je zo’n land als waar we nu in leven.

Het simpele decor bestaat uit een paar witte kistjes; Manuel bestijgt de zeepkist om zijn boodschap te verkondigen. Dat doet hij ook weer met enkele liedjes op elektrische gitaar. ‘We zijn er nog’, is ditmaal de strekking van de mooie nummers.

Wat in Sneu een beetje gemist wordt, is een centrale verhaallijn die de boel bijeenhoudt, zoals in Manuels sterke vorige show Dreejklezoew. Ook zijn niet al Manuels grappen over corona even verrassend, omdat daar door cabaretiers al zoveel over is gezegd. Ondanks dat is het prettig luisteren naar de provocateur. Zoals wanneer hij reageert op ongevaccineerden die zichzelf ‘de nieuwe Joden’ noemden. Zijn er niet andere groepen die veel meer aanspraak maken op die titel? André Manuel gaat zo’n gewaagd onderzoek, waarbij hij de grenzen van de politieke correctheid aftast, vol bravoure aan.