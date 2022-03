C’mon C’mon is een klein zoet stadsepos over twee nog niet uitgekristalliseerde mensen ★★★☆☆

C’mon C’mon

Soms profiteert een rol van de eerder opgedane ervaring van de kijker met de vertolker. Neem Joaquin Phoenix, die de afgelopen tien jaar het gemoed beroerde als magnifiek vertolker van het zotte, manische en angstaanjagende, in films als The Master, Inherent Vice, You Were Never Really Here en Joker. En laat hem dan de wat uitgezakte en zachtmoedige radiojournalist Johnny spelen, iemand die je best een normale man kunt noemen. In het in kraakhelder zwart-wit gefilmde drama C’mon C’mon neemt de alleenstaande New Yorker Johnny tijdelijk de zorg op zich voor zijn 9-jarige neefje Jesse. Johnny’s zus in Los Angeles heeft haar handen vol aan de crisis van haar bipolaire man. Ze moet vertrouwen op haar broer, met wie haar relatie is bekoeld sinds hun moeder overleed.

Al die eerdere, zo intense filmverschijningen van Phoenix dragen bij aan het sluimerende gevoel van de kijker dat deze oom wellicht niet de meest voor de hand liggende surrogaatvader is. En dan is Jesse, bij al het ouderlijk tumult, ook nog een wijsneuzerig en fantasierijk joch, dat zich af en toe opstandig inbeeldt dat hij een weeskind is.

Cineast Mike Mills (56) valt binnen het Amerikaanse filmlandschap op met zijn kleinschalige en compassievolle drama’s over kind-ouderrelaties, waarvoor hij put uit eigen ervaringen – zoals hoe zijn vader pas op zeer late leeftijd diens homoseksualiteit beleefde en inhaalde, in Beginners; en hoe Mills alleenstaande moeder de opvoeding combineerde met een pension aan huis, in 20th Century Women. Het idee voor C’mon C’mon ontstond toen de filmmaker vader werd van een zoon, samen met partner en collega Miranda July: een ode aan de alledaagse schoonheid van het bestaan, dat tegelijk droef en vrolijk kan zijn, vol en leeg. In de plotarme tocht van de oom en zijn neefje fungeert het radiowerk van Johnny als het geraamte: hij vraagt allerlei kinderen (geen acteurs) naar hun ideeën over het leven en de toekomst. Maar de introverte interviewer raakt prompt ontregeld als zijn vroegwijze neefje hem óók vragen begint te stellen: waarom ben je nooit getrouwd? Was je vroeger al geen prater?

De twee hoofdrolspelers vormen een aandoenlijk koppel: het begaafde jonge acteurtje Woody Norman tegenover routinier Phoenix. C’mon C’mon hengelt naar emotie en betekenis, waarbij Mills zijn gepolijste melodrama onderstreept met dromerige pianoflarden – Debussy’s Clair de lune. Af en toe laait de film kortstondig op: Jesse die plots zoek blijkt in de menigte, zijn oom confronterend met zijn nieuwe verantwoordelijkheid.

Het zwart-witbeeld fungeert als een filter: New York en Los Angeles ogen schoon en zacht als een sprookjeswereld. Ook in de conversaties weerklinkt stilering. Als Johnny en Jesse over en weer aan het oerschreeuwen slaan, als een therapeutisch moment, heeft de scène iets weg van een acteursoefening.

Het gaat niet ten koste van de charme. C’mon C’mon is een zoet kabbelend stadseposje over twee nog niet uitgekristalliseerde mensen. De een van middelbare leeftijd, de ander nog kind.