Buza is het zeldzame geval van een serie die te kort is

Buza

Buza ★★★★☆ Drama/Thriller 4-delige serie, regie en scenario Frank Ketelaar Met Kees Prins, Sanne Samina Hanssen, Werner Kolf Te zien op Npo 1 (vanaf vrijdag 19-11) en op NPO Plus

Wie wil er nu nog minister worden? Geen quote uit het boeiende vierdelige politieke drama Buza van Frank Ketelaar, maar een verzuchting uit een recente aflevering van de wekelijkse politieke podcast De kamer van Klok van de Volkskrant. Elke aflevering van Buza, die zich afspeelt op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, begint met een disclaimer over de verhouding tussen fictie en werkelijkheid, zodat we bijvoorbeeld niet gaan denken dat de rol van de premier (een politieke overlevingskunstenaar, met flair gespeeld door Jacob Derwig) gebaseerd is op de huidige demissionaire minister-president. Maar het is wel een serie over de huidige politieke tijdsgeest. Een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken belandt in het krachtenveld van partijpolitiek, sociale media en zijn eigen geweten en moet alle moeite doen om daarin niet ten onder te gaan.

In de openingsscène van de eerste aflevering zien we dat de huidige minister een hartaanval krijgt, waarna haastig naar een nieuwe figuur wordt gezocht. De haast is onder meer nodig omdat er in het fictieve Midden-Amerikaanse staatje Santa Luca een crisis van formaat aan het ontwikkelen is, met drie Nederlanders die een doodsvonnis boven hun hoofd hebben hangen. De diplomaat Maarten Meinema (Kees Prins) komt na jarenlange dienst in het buitenland naar Den Haag, waar hij ondanks al zijn ervaring een buitenstaander is.

Buza is de serie van Prins, die hier een fraaie getormenteerde figuur neerzet. Hij is een man achtervolgd door de geesten uit zijn verleden, met een sterk moreel kompas, voortdurend in de clinch met de belangen van het ministerie, zijn partij en het land, belangen die ook nog eens niet bepaald synchroon lopen. Scenarist en regisseur Frank Ketelaar (Overspel, Klem) zet in de eerste aflevering de lijnen snel uit in een reeks rake scènes waarin de nieuwe man op het ministerie er snel achterkomt dat er geen open kaart is gespeeld. Tegelijkertijd ontdekken de de mensen die hem hebben gerekruteerd op hun beurt een paar skeletten in de kast.

In een interview in de Volkskrant zei Ketelaar al dat hij studie heeft gemaakt van de grote buitenlandse dramaseries over de nationale politiek, van The West Wing tot House of Cards tot Borgen. En check de intro: een fraaie Hollandse versie van Homeland met een vleugje David Fincher. Maar Buza heeft een echte Hollandse achtergrond, meer schatplichtig aan de Nederlandse politiek dan aan een buitenlands televisiedrama. Dus Buza is niet ‘de Nederlandse Borgen’ maar de ‘nieuwe Ketelaar’, die met series als Vuurzee, Overspel en Klem de belangrijkste pilaar is van het Nederlands kwaliteitsdrama op televisie.

Sterkste punt van Buza is dat Ketelaar de scenes én functioneel én waarachtig maakt, bevolkt met echte personages met complexe drijfveren, die meestal voor klassieke dilemma’s over loyaliteit staan. Wat in het nadeel van deze serie van vier afleveringen werkt is de geringe tijd om een aantal ingewikkelde verhaallijnen uit te rollen. Buza is het zeldzame geval van een serie die te kort is. Dan toch maar even over Borgen, waarvan de seizoenen (een vierde is op komst) tien afleveringen hadden, maar waar naast de rol van de centrale figuur (Sidse Babett Knudsen als premier Birgitte Nyborg) alle ruimte was om een heel universum van andere interessante figuren te introduceren. We houden ons aanbevolen voor een volgend seizoen van Buza, waar we dan veel meer willen horen over de relatie tussen Sanne Samina Hanssen en Werner Kolf, als de gestresste leden van de staf van minister Meinema. Is het al te vroeg voor een spin-off: De assistenten?