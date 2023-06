‘But Here We Are’ is de beste Foo Fighters-plaat sinds het debuut uit 1995 ★★★★☆

Sommige artiesten zijn op hun best als ze groot leed te verwerken hebben. Dave Grohl, voorman van Foo Fighters, al jaren een van de grootste rockbands ter wereld, beleefde in 2022 een jaar dat vooral draaide om het verlies van dierbaren. In maart overleed plotseling zijn vriend en drummer van de band Taylor Hawkins, vijf maanden later ontviel zijn moeder Virginia hem. Dat hij zich er niet door uit het veld liet slaan, bewees hij eind van dat jaar met twee grote stadionconcerten van Foo Fighters met veel gasten in Londen en Los Angeles. Maar dat het verlies hem tot zijn meest urgente muziek in decennia zou inspireren, komt toch als een verrassing.

Het nieuwe album But Here We Are is de beste Foo Fighters-plaat sinds het debuut Foo Fighters uit 1995. Dat was ook het resultaat van rouwverwerking: de dood van Kurt Cobain uit Nirvana, de band waarin Grohl drumde.

Grohl drumt ook weer op het nieuwe album, Hawkins krijgt vanaf nu in Josh Freese een opvolger. Grohl schreeuwt het verdriet meteen al behoorlijk van zich af in Rescued, dat net als het liedje dat volgt, Under You, onlangs als single is uitgebracht. Vanaf de eerste noten grijpt Grohls wanhoop je bij de strot. Zijn schreeuwzang is nu eens niet een maniertje maar lijkt noodzakelijk. Producer Greg Kurstin zet precies het harde maar heldere geluid neer dat nodig is. Maar Grohl is op zijn best als hij alles wat kleiner houdt en zo tot zijn mooiste melodieuze vondsten komt.

Het reflecterende The Glass begint mooi akoestisch en kent een van de betere Foo Fighters-refreinen. In Hearing Voices hoor je het geluid van The Cure terug en Beyond Me klinkt zelfs meer als Oasis dan het recente werk van de broers Gallagher. Maar het prijsnummer is The Teacher, een soort drietrapsraket van maar liefst tien minuten, die aan het slot uiteindelijk uit elkaar ploft met een wanhopig herhaald ‘goodbye’ van Grohl. Het slotstuk Rest wil daarna net te graag een emotionele climax zijn. Eén uitroepteken is genoeg.

Foo Fighters But Here We Are Pop ★★★★☆ Sony Music