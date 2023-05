‘Buro Stedelijk is een vrije ruimte waar dingen mogen mislukken’

Rita Ouédraogo en Azu Nwagbogu, de curatoren van het nieuwe Buro Stedelijk. Beeld LNDW Studio

‘Hier kun je ons straks vanaf de straat zien zitten werken’, zegt Rita Ouédraogo. Zij is een van de twee kersverse curatoren van Buro Stedelijk, een nieuwe plek voor opkomende kunstenaars en vormgevers in Amsterdam. Waar de conservatoren van het Stedelijk ergens diep in het gebouw werken, heeft het kantoor van Buro Stedelijk hoge ramen die uitkijken over de Paulus Potterstraat. Die zichtbaarheid is belangrijk, vindt Ouédraogo: ‘Het laat zien dat dit niet een ivoren toren is, maar een plek waar je een koffie kunt komen drinken, of een mailtje naar toe kunt sturen als je een idee hebt voor een samenwerking.’

Toegankelijkheid en samenwerking zijn twee speerpunten in de plannen van het tweekoppige curatorenteam van Buro Stedelijk, dat naast Rita Ouédraogo (31) bestaat uit Azu Nwagbogu (48). Sterker, ze zijn ervan overtuigd dat de kunstwereld vooral gebaat is bij diepgaande samenwerkingen. ‘Wij willen daar zelf een voorbeeld van zijn’, zegt Nwagbogu, die via videobellen vanuit Benin aansluit. Ouédraogo: ‘We komen uit verschillende generaties en werelddelen, we vullen elkaar goed aan.’

Ouédraogo, geboren in Amsterdam, werkte eerder bij RCMC, het onderzoekscentrum van het Nationaal Museum van Wereldculturen, en als curator en programmamaker bij expositieruimte FramerFramed. Nwagbogu, geboren in Lagos, Nigeria, is een internationaal gelauwerde curator. In 2021 werd Nwagbogu de titel ‘Curator of Year 2021’ toegekend door de Britse Royal Photographic Society en rekende het Britse kunsttijdschrift ArtReview hem tot de honderd meest invloedrijke mensen in de kunstwereld.

Ouédraogo heeft vooral voet aan de grond in Amsterdam, Nwagbogu reist veel en werkt met name op afstand. Onder hun hoede moet Buro Stedelijk – geïnitieerd door het Stedelijk museum in samenwerking met de Rijksakademie van Beeldende Kunsten en De Ateliers – een experimentele, multidisciplinaire plek worden. Met een internationale dimensie, maar ook geworteld in de kunstscene van Amsterdam en Nederland.

Luistersessie

‘Kunst wordt in de eerste plaats door mensen gemaakt’, zegt Nwagbogu. ‘Daarom zijn we ook begonnen met te luisteren naar de ideeën van mensen uit het veld.’ Als eerste activiteit organiseerde Buro Stedelijk in april een ‘luistersessie’ in het auditorium van het Stedelijk Museum, naar aanleiding van een open oproep met de vraag: wat voor instituut moet Buro Stedelijk worden? De voorstellen varieerden van ‘samenwerken met andere kunstinstellingen’ tot concrete ideeën voor evenementen. Zoals een Caribbean Queer Salon, een ontmoetingsplek voor Caribische lhbti’ers. Een aantal ideeën krijgt straks een plek in de programmering.

Buro Stedelijk is de langverwachte opvolger van Stedelijk Museum Buro Amsterdam (SMBA), dat in 2016 de deuren sloot. De gang van zaken rondom die sluiting leverde het Stedelijk behoorlijk wat kritiek op, maar de nieuwe curatoren willen vooral vooruitkijken. Ouédraogo: ‘De kunst- en ontwerpscene in Amsterdam hebben zich intussen verder ontwikkeld, veel mensen van mijn generatie kennen SMBA niet eens meer. Wij spelen in op wat er nu nodig is.’ Namelijk, vinden zij: een plek die laagdrempelig en toegankelijk is, waar kunstenaars en vormgevers de ruimte krijgen om nieuwe dingen uit te proberen.

Een belangrijk verschil met SMBA, dat een eigen ruimte had in de binnenstad, is dat Buro Stedelijk zich in het Stedelijk Museum zelf bevindt. Daar klonk tijdens de luistersessies hier en daar kritiek op: hoe kun je toegankelijk zijn binnen zo’n instituut? Volgens Ouédraogo en Nwagbogu is de locatie ook juist een kracht. Ouédraogo: ‘Wij zien Buro Stedelijk als een vrije ruimte waar geëxperimenteerd wordt en waar dingen ook mogen mislukken. Dat daar überhaupt nog plek voor bestaat in het centrum van Amsterdam, is bijzonder. En dat het in het gebouw van zo’n groot instituut kan al helemaal.’

Geen specifieke doelgroep

Bij de luistersessies waren opvallend veel twintigers en begin dertigers, en veel mensen van kleur. Het duo wil zich echter niet vastpinnen op een specifieke doelgroep. ‘Iedereen kan ons publiek zijn’, zegt Nwagbogu. ‘Kunst is voor iedereen, het gaat over onze gedeelde menselijkheid.’ Tegelijkertijd voelt niet iedereen zich zomaar welkom of thuis in een museum. Ouédraogo: ‘Daarom willen we samenwerken met verschillende andere partijen, die weer een ander publiek meebrengen.’ De opening van de eerste tentoonstelling wordt onder andere gevierd bij Kanaal40, een nachtclub in Amsterdam.

De groepstentoonstelling waarmee de expositieruimte wordt ingewijd heeft als titel Decay: An Ode to the Impermanent. ‘Decay’, ofwel verval, klinkt niet als het meest logische thema om een nieuwe kunstplek mee te vieren. Of toch wel? Nwagbogu: ‘Verval gaat over verandering, over transformatieprocessen.’ Ouédraogo: ‘We vonden het interessant om na te denken over wat dat betekent in de context van een kunstinstituut. Dingen sterven af, verrotten, en die verrotting vormt ook weer vruchtbare grond voor iets nieuws.’

Manifestation #2: Decay: An Ode to the Impermanent. Met Geo Wyex, Joël Andrianomearisoa and Narges Mohammadi. Buro Stedelijk, Amsterdam, 25/5 t/m 25/7.