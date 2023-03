Burny Mattinson (1935-2023) werkte mee aan Disney-animaties van ‘Lady en de Vagebond’ tot ‘Mulan’

Burny Mattinson Beeld Disney

Zijn naam doet waarschijnlijk geen belletje rinkelen, maar de namen die hij creëerde des te meer. De hand van Burnett ‘Burny’ Mattinson tekende onder andere dartelende dalmatiërs, een vliegende Aladdin en een rondslingerende Tarzan. Maandag overleed hij op 87-jarige leeftijd in een verzorgingshuis in Canoga Park in Californië na een kort ziekbed. Hij werkte nog steeds fulltime bij Walt Disney Animation Studios, als mentor en story consultant. Hij was de langstzittende Disney-animator en zou daar op 4 juni een onderscheiding voor hebben ontvangen.

Mattinson werd geboren in 1935 in San Francisco. Zijn liefde voor de tekeningen van Disney begon al op jonge leeftijd. Op zijn 5de nam zijn moeder hem mee naar Pinokkio. ‘Nadat ik die film had gezien, werd het mijn droom om in die wereld te werken’, zou Mattinson later vertellen. Zijn hele schoolperiode perfectioneerde hij elke dag het tekenen van Disneyfiguren. Na het afronden van de middelbare school werd de 18-jarige Mattinson door zijn moeder afgezet voor de ingang van de Disney-studio’s. Een vriendelijke bewaker bekeek zijn portfolio en verwees hem door naar personeelsafdeling. Daar kreeg hij een baantje toegewezen bij de postkamer.

Een half jaar later mocht hij, zonder enige teken- of kunstopleiding, aan de slag als een in-betweener bij Lady en de Vagebond (1955). De animators tekenden alleen belangrijke scènes, in-betweeners moesten de scènes in de ruimtes ertussen afmaken. In deze beginjaren was hij ook loopjongen voor Walt Disney zelf. Wekelijks ging hij bij de Amerikaanse animatiepionier langs.

In een interview beschrijft collega-animator Eric Goldberg Mattinson als een duizendpoot in het productiehuis. ‘Hij deed alles wat in een studio gedaan kon worden. Hij was de animator, scenarioschrijver, producent en regisseur van zo veel films dat hij een onuitwisbare stempel heeft gedrukt op onze collectieve waardering van het Disney-ethos.’

In 69 jaar tekende Mattinson mee aan producties van The Walt Disney Company. Van 101 Dalmatiërs (1961), Jungle Boek (1967) en De Reddertjes (1977) tot moderne klassiekers van de ‘Disney-renaissance’ als Mulan (1998) en Tarzan (1999). De laatste productie waaraan hij meewerkte, was Strange World (2022).

In 2018 brak hij het record van de langstzittende Disney-animator van John Hench, die 64 jaar bij Disney had gewerkt. Toen Mattinson na een halve eeuw werd gevraagd om te reflecteren op zijn carrière bij de animatiestudio, zei hij: ‘Vijftig jaar is een lange tijd, maar ik voel me nog steeds die 18-jarige jongen die hier aankwam in 1953. Het voelt niet alsof ik ouder ben geworden.’