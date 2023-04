‘Burning Shores’, de uitbreiding van ‘Horizon: Forbidden West’ is zeker leuk, maar niet erg verrassend ★★★☆☆

‘Burning Shores’ is een uitbreiding van ‘Horizon: Forbidden West’ van Guerrilla Games.

Burning Shores is uit, een uitbreiding van het hoofdverhaal van Horizon: Forbidden West, om de tijd te overbruggen totdat er ongetwijfeld over een paar jaar een derde deel van de populaire spellenreeks uitkomt. Of, nou ja, voor de fans die over een PS5 beschikken – maker Guerrilla Games, onderdeel van Sony, is klaar met de PS4. Dat voelt een beetje wrang, aangezien de PS5 niet alleen rammend duur is, maar ook constant uitverkocht.

Hoofdpersoon Aloy krijgt bericht dat er een vijand over het hoofd is gezien en dat ze een reis moet maken naar een nieuw gebied om met hem af te rekenen. Eenmaal aangekomen word je direct midden in het spel geslingerd. Er is geen uitleg om even op te frissen welk knopje ook alweer welk doel dient. En dat zijn er bij dit spel nogal wat. Natuurlijk zijn er manieren om erachter te komen, maar mensen die niet over een uitzonderlijk geheugen beschikken zullen voor het spelen van de uitbreiding misschien weer even wat oude missies moeten oppakken om er lekker in te komen. Bij mij roept het aan het begin wat irritatie op: ik heb dit spel een jaar lang niet aangeraakt, en dat ik nu vrijwel direct in een omgeving met een bizarre hoeveelheid vijanden word gedropt, voelt te overweldigend.

Het is overigens niet uitzonderlijk dat Guerrilla dit doet. De uitbreiding volgt precies de regels van de industrie. Een paar nieuwe vechttechnieken, een nieuw wapen, wat nieuwe vijanden. De verhaallijn is grotendeels in dezelfde mal gegoten, hoewel er duidelijk geprobeerd is de nogal emotieloze Aloy wat meer diepgang te geven – al spreekt ze nog steeds voortdurend hopeloos clichématige zinnen uit in de categorie ‘We móéten hem tegenhouden’.

Voor de fans van de spellenreeks is de uitbreiding echt de moeite waard. Wat goed is in het hoofdspel, is hier ook goed – en er is véél goed in deze serie. Maar door de kortere duur en de lagere aanschafprijs zou een uitbreiding als deze juist een platform kunnen zijn om iets nieuws te proberen, de spelmechanieken in een andere context te gieten en de spelers te verrassen. Het voelt flauw om het bij dit spel als kritiekpunt aan te voeren, omdat de hele industrie op een vergelijkbare manier met uitbreidingen omgaat. En hou je van Horizon, koop hem dan gerust – je gaat er ongetwijfeld weer van genieten. Toch moet het gezegd: het had de makers van een spel met zoveel kwaliteiten gesierd als ze een keer tegen de stroom in zouden zwemmen.

Horizon: Forbidden West - DLC Burning Shores. PS5, € 19,99.

.