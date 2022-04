Burna Boy op 14 april in de Ziggo Dome in Amsterdam. Beeld Ben Houdijk

Het afgelopen decennium voltrok zich een revolutie in de mondiale pop. Muziek uit Zuid-Amerika en Afrika, van reggaeton tot afrobeats, werd steeds groter en domineerde de streamingstatistieken. Het werd tijd voor een bezegeling van het succes, vooral ook in het livecircuit dat natuurlijk twee jaar plat lag. In de Ziggo Dome is het donderdagavond zover, na vele afgelastingen: de Nigeriaanse ster Burna Boy treedt eindelijk aan, voor een uitverkochte en zinderende zaal. Als eerste Afrikaanse solo-artiest, hoe vreemd dat feit ook mag lijken.

Het is alsof de zanger uit Port Harcourt weet dat hij historie schrijft in Amsterdam, want zijn show heeft alles van een overwinningsfeest. Zijn muzikale mix is op zijn platen African Giant en Twice as Tall al prachtig: van r&b tot hiphop, maar vooral ook veel traditie uit de westelijk Afrikaanse regio, van percussieritmen uit de Senegalese mbalax tot de Nigeriaanse afrobeat en funk van de legende Fela Kuti. Live wordt het allemaal nog veel mooier. Want Burna Boy heeft een grote band bij zich, inclusief blazerssectie en een groep achtergrondstemmen. En dat hele gezelschap blaast er twee uur lang een wervelende en van begin tot eind dampende afrobeatshow uit, die de hele Ziggo Dome tot de bovenste tribunes in beweging krijgt.

Burna Boy is een fantastische frontman voor zijn band. Zijn timing is messcherp, en hij zingt zijn single Pree Me uit 2016 in een onweerstaanbare groove. Het golvende koper rond zijn donkere en omfloerste stem maakt het nummer over zijn persoonlijke strijd nog indrukwekkender.

De finale Ye, een van zijn grootste hits, voelt weer als een triomf. Want ook dit nummer krijgt live een zo warme en dwingende groove mee, dat je het bijgeleverde vuurwerk vanaf het podium eigenlijk niet nodig hebt. Burna Boy overwint op puur muzikale kracht en een ijzersterk oeuvre, dat vanaf nu helemaal in het marmer van de popgeschiedenis gebeiteld mag worden.