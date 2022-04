Bunkerharde metal, een Jamaicaanse wereldster en het jeugdsentiment van de Peppers: dit is de muziek van de week

Koffee

Hoi Robert. Je zat vanochtend naar het nieuwe album van de Red Hot Chili Peppers te luisteren, zei je?

‘Jazeker, ik verheugde me wel op deze nieuwe plaat, Unlimited Love. De wat oudere lezers zullen hetzelfde gevoel hebben: de Peppers zijn inmiddels jeugdsentiment. Eind jaren tachtig was ik gek op ze, toen ze heftige en energieke muziek maakten en waanzinnige shows gaven. Eind jaren negentig ging het voor mij mis – ze werden heel sentimenteel, vond ik, met bijvoorbeeld de hit Californication. Het hielp niet dat mijn toenmalige buurvrouw elke ochtend om 8 uur keihard dat nummer ging draaien. Dat heeft de deur een beetje dichtgegooid.

‘Op Unlimited Love komt dat sentimentele ook weer terug, als de 55-jarige zanger Anthony Kiedis zingt over zijn verliefdheden. Tja. Hij wil heel graag jong zijn, dat is ergens wel ontroerend. Gelukkig maakt de terugkeer van gitarist John Frusciante het album tóch goed, zoals Gijsbert Kamer zegt in zijn recensie. Daarom wil ik de Peppers toch weer in huis halen. Die Frusciante is een geniale gitarist, die elke band zou willen hebben.’

‘Maar jeetjemina, wat een lange plaat is het. Unlimited Love duurt bijna anderhalf uur, dat is eigenlijk niet oké. Dan staan er snel teveel minder goede nummers op. Maar het album is erg mooi opgenomen, het geluid is kraakhelder en er staan een aantal nummers op waardoor je ze weer in je hart wilt sluiten. Black Summer bijvoorbeeld, en The Great Apes. Het is leuk om ze er weer bij te hebben.’

Luister je dan toch liever naar de ‘bunkerharde metal’ van de Zweedse band Meshuggah?

‘Meshuggah is een beetje een cultband van liefhebbers. Ze zijn totaal niet bezig zijn met succes en hebben geen commerciële bedoelingen hebben. Verwacht op hun negende album Immutable geen versieringen, geen uiterlijk vertoon – maar wel een super hoog energieniveau en geweldige riffs.’

‘Het is ingewikkelde muziek, met gekke maten en moeilijke ritmes. Het is bijna onmogelijk om op de maat met je vuist in de lucht te pompen. Maar deze plaat trekt je toch helemaal mee, in een soort trance. Ook lezers die niet zo van zulke harde muziek houden, raad ik aan met een koptelefoon op er doorheen te luisteren. Ik kan me voorstellen dat de heftige zang afstoot, maar het zit muzikaal prachtig in elkaar. Geef het een kans. Zet je volume iets lager dan normaal. Het is bijna een jazzband, hoe mooi het samenspel is.’

Tot slot: de Jamaicaanse Koffee met haar debuutalbum Gifted.

‘Koffee is echt superleuk. Ze kwam al voor in nummers van andere reggaezangers: Chronixx en Protoje. Die hebben haar ontdekt op YouTube, waar ze allerlei video’s maakte. Koffee is nu echt een van de grootste nieuwe Jamaicaanse sterren. Sowieso is het leuk hoe de muziekindustrie is veranderd – complete werelddelen luisteren via Spotify, waardoor de streamingmarkt wordt beïnvloed. Koffee is bijvoorbeeld ook heel groot in Afrikaanse landen.

‘Op Gifted is het nummer Lockdown ontzettend leuk, een vrolijk lied over de coronapandemie. De fijne klanken van de jaren zeventig reggae schemeren erdoorheen, maar ook de populaire afrobeats zijn te horen. Maar m’n favoriete nummer op deze plaat is Shine. Je wordt er ontzettend opgewekt van.’