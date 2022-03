Bundel van Sigrid Kaag met sterke lezingen en wat opvulsel

Sigrid Kaag Beeld ANP

Tikje overdreven misschien om de toespraken van D66-leider Sigrid Kaag te bundelen. Dat vindt ze zelf ook; ze heeft zich over de streep laten trekken, schrijft ze in het voorwoord. En vast niet alleen door de uitgever, maar ook door haar partij. Er waren verkiezingen, dan heiligt het doel de middelen. Zeker als het boek er voor kan zorgen dat haar hoofd overal in het land op reclameborden belandt.

Die titel Wij zijn met velen is ontleend aan haar Abel Herzberglezing, de sterkste bijdrage aan deze bundel. Moeiteloos springt ze van Johnny de Mol naar Boris Pasternak om te vertellen hoe de Russische schrijver zich staande hield onder de staatsterreur van Stalin. Een tekst die nu nog actueler is dan in 2018, toen ze de lezing hield. Ander pièce de résistance is de roemruchte HJ Schoo-lezing, waarvan de inhoud ondersneeuwde door de verkapte sneren naar Rutte. Ook twee lekenpreken zijn opgenomen, een vorm waarin Kaag merkbaar op haar gemak is en haar kernbegrip ‘verbinding’ een bijbelse invulling geeft. Een handvol politieke toespraken lijkt hier vooral als opvulsel te zijn opgenomen.

Sigrid Kaag: Wij zijn met velen. Prometheus; € 15.