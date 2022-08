Buitengewoon elegant voert Decision to Leave je een diep doolhof van intriges en misleidingen in ★★★★☆

Decision to Leave

Hoeveel dubbele bodems er ook openklappen, hoe troebel de relatie tussen de hoofdpersonages ook mag zijn, in de loop van de zinderend romantische film noir Decision to Leave wordt één ding steeds duidelijker: er zit van alles in de jaszakken van Hae-Joon, rechercheur moordzaken in Busan.

Om te beginnen is daar natuurlijk een smartphone – mobieltjes spelen een cruciale rol in de elfde speelfilm van de Zuid-Koreaanse meestercineast Park Chan-wook. Minstens zo onontbeerlijk voor de slapeloze Hae-Joon (Park Hae-il) is zijn flesje oogdruppels. Je ziet het hem voor het eerst gebruiken wanneer hij zijn onderzoek begint naar de ongelukkige dood van een amateur-bergbeklimmer. En zo vormt dat druppelen telkens de opmaat tot beslissende momenten in de film, die je buitengewoon elegant een diep doolhof van intriges en misleidingen invoert.

Hae-Joon heeft ook altijd lippenbalsem, handcrème en een blikje pepermuntjes bij zich, en een stalen handschoen waarmee hij mesaanvallen kan afweren. Dat laatste attribuut komt hem goed van pas in een van de fraaie achtervolgings- en vechtscènes die de elegische toon van Decision to Leave kort onderbreken. Ongetwijfeld zat er ooit ook steevast een pakje sigaretten in Hae-Joons jas, maar hij is al een poosje gestopt met roken. Misschien slaapt hij daardoor zo slecht. En misschien dat politiepartner Soo-wan (Go Kyung-pyo) daarom twee sigaretten tegelijk aansteekt, als gewoonte uit de tijd dat ze nog samen rookten.

Prachtige details

Park (Oldboy, Stoker) sprenkelt prachtige details in het rond, in zijn eerste film sinds The Handmaiden (2016). Met de kleinste vingerwijzingen suggereert hij gevoelens die de personages nooit, of indirect, tegen elkaar uitspreken. Geen wonder dat het Koreaanse mijmerliedje Mist, waarin de zangeres verdwaalt in de nevel van een voorbije relatie, steeds weer opduikt. Het is ook niet voor niets dat Seo-Rae (Tang Wei), de Chinese weduwe van een douanebeambte, zulke opvallende kleren draagt: de ene keer een citroengele bloes boven een rok van donkerblauw fluweel, de andere keer een jurk die zowel blauw als zeegroen zou kunnen zijn. De kleur hangt af van het licht dat erop schijnt, en die ongrijpbare kleur zegt wellicht ook iets over haar karakter en intenties.

Hae-Joon, gelukkig getrouwd maar op afstand wonend van zijn echtgenote, valt als een blok voor Seo-Rae. Sigaretten zouden vast goed van pas zijn gekomen bij hun kennismaking. Nu kan hij haar slechts crème en pepermuntjes aanbieden, en haar op chique sushi trakteren wanneer ze de hele avond voor het verhoor op het politiebureau verblijft. Kijk hoe ze na het eten samen de tafel afruimen, nu al volledig op elkaar ingespeeld: wat een briljante, gaaf gecomponeerde en sluimerend zwoele scène is dat, net als eigenlijk alle scènes uit Decision to Leave. Park Hae-il en Tang Wei hebben nauwelijks fysiek contact nodig om het tussen hun personages te laten knallen en broeien. Anders dan bij het expliciete The Handmaiden schuilt de erotiek van Decision to Leave in uitgestelde ontladingen, in fantasieën en gedachten die mogelijk stuklopen op de realiteit.

Hommage

Park won met Decision to Leave de regieprijs op het Filmfestival van Cannes. Hij wilde een hommage brengen aan de klassieke Koreaanse liefdesdrama’s van weleer, maar tijdens het kijken kun je ook makkelijk denken aan Alfred Hitchcocks Vertigo (1958) en Paul Verhoevens Basic Instinct (1992): eveneens misdaadverhalen waar de mannelijke speurder zichzelf verliest in zijn obsessie voor een mysterieuze, mogelijk fatale vrouw. Het is alsof Decision to Leave steeds het pad van die voorgangers bewandelt (zie ook de zeelandschappen, de koel expressieve politie-interieurs en de breuk halverwege de film), om vervolgens toch zijn eigen plan te trekken.

Want wat wil Seo-Rae eigenlijk van Hae-Joon? Is de liefde wederzijds, of gebruikt ze hem slechts om alle verdenkingen van zich af te schudden? Femme fatale of niet, Decision to Leave is minder een nuchter misdaadverhaal dan het relaas van een gedoemde romance. Niet voor niets diende de bitterzoete, doodlopende affaire uit David Leans Brief Encounter (1945) als belangrijke inspiratiebron voor Park en zijn vaste coscenarist Jeong Seo-kyeong. Mooi hoe de helden van Decision to Leave steeds verder verdwalen in elkaars blikken, handelingen en woorden, of in de herinnering aan dat alles.

Oefening in stijl

Misschien is Parks elfde film in de eerste plaats een oefening in stijl, en dan vooral de stijl van het perspectief. Terwijl Decision to Leave voornamelijk Hae-Joons blik volgt, en soms die van Seon-Rae, kiest Kim Ji-yongs camera herhaaldelijk nogal bizarre standpunten: de ogen van de dode man, een urn met gifpillen. Of het scherm van Hae-Joons telefoon, zodat je tussen de teksttekens door naar zijn gezicht kijkt, terwijl hij wacht op Seo-Raes volgende sms’je.

Die levenloze perspectieven hebben op de een of andere manier te maken met de donkere verhouding tussen de twee personages, maar je krijgt nauwelijks tijd om daar rustig over na te denken. Het hoge verteltempo, de bijzonder virtuoze montage en de constante stroom plotwendingen zorgen ervoor dat je het geheel soms nauwelijks kunt bijbenen.

Dat wreekt zich enigszins. Decision to Leave is koeler en afstandelijker dan hij wil zijn, zonder de emotionele mokerslag die alles naar een nóg hoger plan had getild. Maar dat voelt haast als muggenziften bij een film die zo elegant in de afgrond van de menselijke psyche kijkt. Een film ook waarvan je menig beeld zou willen opdrinken, en die smeekt om opnieuw bekeken te worden – al is het maar om te zien of er nóg meer in Hae-Joons jaszak zit.