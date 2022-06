Buddy Joe fleurde de stemming bij de Golden Earring even op

Let me tell you about Buddy Joe

When he came down from Mexico

Buddy Joe, Golden Earring (1972)

Plotseling verlangend naar een burgermansbestaan betrok George Kooymans van Golden Earring begin jaren zeventig tot verbazing van veel bekenden een woning in de Ereprijsstraat in Soest, een plaats waar niks te doen was. Hij zette zijn leven voort tussen wat hij gewone burgers noemde. ‘Ik ben ook een werkend mens’, legde Kooymans uit. Hij was pas 24.

Het toeval wilde dat Kooymans niet de enige muzikant was die uitweek naar de rustige Ereprijsstraat. Peter Koelewijn en zangeres Ciska Peters woonden er ook. Er kwam in Soest wat leven in de brouwerij toen op een dag in 1972 een fotograaf de hoogst moderne drive-in-woning van de oprichter en zanger/gitarist van de Earring betrad. Frits van Swoll kwam een foto maken voor de hoes van een nieuwe plaat die in Londen was opgenomen, Together.

Bijna een halve eeuw later vertelde hij daar smakelijk over, in muziektijdschrift OOR. De bandleden kwamen samen in het huis van Kooymans, hij bleek in Soest ongeveer om de hoek van de fotograaf te wonen. ‘De band had geen zin om ergens heen te gaan. Voor de rest was er niets geregisseerds aan. Het enige wat ze zeiden was: vertel maar wat we moeten doen.’

Van Swoll schoof in de huiskamer met wat voorwerpen en maakte groepsfoto’s. ‘Als je goed kijkt, zie je op de salontafel een zak wiet staan. Om maar te zeggen: het werd nog best gezellig, haha.’

Meer jaren zeventig – en dan vooral de beginjaren – dan de hoesfoto van Together krijg je het niet. De planten, de kleuren (bruin, oranje), vier mannen met haar tot ver over de schouders in nonchalante poses, kaarsen, een tuttige ouderwetse koffiemolen plus die zak wiet: Van Swoll vatte de tijdgeest schitterend samen. Een jaar later maakte hij de foto voor Hoe sterk is de eenzame fietser van Boudewijn de Groot – over iconische hoesfoto’s gesproken.

Golden Earring zat in 1972 in een creatieve impasse. Together was ‘al met al een vrolijke boel, maar ook een beetje een ratjetoe’, analyseerde Maarten Steenmeijer in 2009 in zijn boek Golden Earring in 50 songs. De lijn van de vorige albums was niet doorgetrokken, maar evenmin had de band zichzelf vernieuwd. De beoogde internationale doorbraak bleef uit, de verkoopcijfers vielen tegen, chagrijn sloop in de band.

Een hit over een goudsmokkelaar die zich in de nesten werkt en aan de Mexicaans-Amerikaanse grens jammerlijk aan zijn einde komt, Buddy Joe, fleurde de stemming enigszins op. Kooymans was de zanger en een sitarriff gaf het nummer extra cachet. In het achtergrondkoortje leverde een vrouw een bijdrage die later vooral bekend zou worden vanwege haar behoorlijk turbulente privéleven: Patricia Paay.

Patricia Paay zong mee in het achtergrondkoor. Beeld Redferns

Buddy Joe leeft voort, in Duitsland. Een coverband uit Weinböhla, een plaats ten noordwesten van Dresden, adopteerde de naam. Buddy Joe treedt tot op de dag van vandaag op met ‘Rockklassiker’, waaronder natuurlijk Buddy Joe én het nummer waarmee Golden Earring in 1973 de wereld veroverde: Radar Love.

