Bryan Schutmaat fotografeerde een deur naar de eeuwigheid

Om maar met de deur in huis te vallen: dit gebouw doet alsof. Deed alsof, moet ik eigenlijk zeggen – op het moment dat Bryan Schutmaat (1983) het fotografeerde toonde het reeds zijn ware aard. Niet langer kon het nog doorgaan voor een huis van baksteen. Door de scheuren in het valse metselwerk waren de houten planken waarmee het was gebouwd al duidelijk zichtbaar.

Was u een tornado, dan kostte het verbrijzelen van zo’n houten huisje u niet de minste moeite. Was u De Grote Boze Wolf, dan had u aan één keer blazen wel genoeg.

Geen idee wie of wat het huis passeerde, maar dat het vernielzuchtig was staat vast. Het gebouw is een wrak. De deurpost hangt uit het lood. De plint gaat opwaarts, alsof er met enorme kracht aan is getrokken. Was het huis een te trekken kies, dan zou de kaakchirurg al doende mompelen: nou, ik hoef straks niet meer naar de sportschool. Maar het huis staat nog, min of meer.

Schutmaat fotografeerde het ergens in 2020. Hij trof het op een van de landweggetjes tussen Austin (Texas), waar hij woont, en Leon County, waar zijn familieboerderij staat, en waar hij in zijn jeugd vaak verbleef. Schutmaat werd bekend met portretten van lifters en mensen die hij ontmoette op geïmproviseerde campings, maar in de covidtijd verlegde hij zijn blik naar zijn geboortegrond. Een greep uit dit werk hangt nu bij Galerie Wouter van Leeuwen in Amsterdam.

Het illustreert mooi wat voor fotograaf Schutmaat is: eentje die eerst en vooral geïnteresseerd is in tijd, de destructieve kracht ervan, hoe hij sporen nalaat in gezichten, gebouwen, landschappen. De ruïne vindt in hem een liefhebbend oog. Sommige van zijn foto’s roepen herinneringen op aan die van de mannen en vrouwen van de Farm Security Administration (Evans, Lange et cetera), en niet alleen omdat Schutmaat werkt in stemmig zwart-wit. Het zijn vooral de dingen op zijn foto’s (wegen, façades, zwervers) waardoor ze ogen als variaties op dat canonieke werk uit de jaren dertig.

Het is daarom niet verrassend dat Schutmaats deurfoto een andere deur opent: die van het geheugen. Hij roept herinneringen op aan andere deuren, oudere deuren, deuren die inmiddels voor eeuwig gesloten zijn. Schutmaats deur lijkt niet eens zoveel op de deuren van de fotograaf met wie hij het vaakst wordt vergeleken, Walker Evans. De deuren van Evans bevinden zich immers meestal in gesloten staat. Eerder leidt hij naar de gefotografeerde deuren van de man die Evans de weg wees: Paul Strand. Hij doet bijvoorbeeld denken aan de openstaande winkeldeur die Strand in Vermont fotografeerde. Voor Strand kwam die verweerde deur in de buurt van een persoon. Ook Schutmaats deur is een persoon, al is die persoon wel op sterven na dood.

Toen ik er nog eens met de neus bovenop ging staan, zag ik iets waar ik eerder overheen had gekeken, iets belangrijks. Tussen het puin in het duister van de (woon?)kamer staat een vierkante structuur waaraan speeltjes hangen – je kunt er weinig anders dan een babybox in zien.

Zat daar een kind in toen het huis inzakte? Schoot iemand te hulp?

Hoe dan ook, die box geeft een macabere lading aan Schutmaats foto. Die wordt erdoor het fotografische equivalent van Hemingways ultrakorte verhaal: ‘Te koop, babyschoenen, niet gedragen.’ Het zet de deur zelf ook in een ander licht. Deze krijgt direct de betekenis die deuren in poëzie en schilderijen traditioneel vaak hadden: die van portaal tussen de levenden en de doden. Wie de drempel oversteekt, verruilt het tijdelijke voor het eeuwige. Of is dat een open deur?

