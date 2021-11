Bruno Mars en Anderson .Paak maken de hoge verwachtingen waar ★★★★★

In minder dan een maand werd Leave the Door Open, de debuutsingle van Silk Sonic, 230 miljoen keer gestreamd. De teller voor de instant soulklassieker, van de briljante popzanger Bruno Mars en zanger, rapper en drummer Anderson .Paak, staat nu op 1,2 miljard. Hoge verwachtingen waren gewekt voor het debuutalbum van het project van Mars en Paak.

Ze zijn ingelost. An Evening With Silk Sonic voelt als een eerbetoon aan de phillysoul van Leave, met zijn soft funky inslag en strijkersarrangementen, en de poppy sound van Motown. Tussen een pompende bas en strelende strijkers is een wereld van sensuele weelde opgetrokken. En voor je het weet hebben de verleiders je gesandwicht op satijnen lakens. Aan de ene kant die aardse, rasperige stem (Paak), aan de andere kant dat hoge timbre dat, net als bij Michael Jackson, tegelijk jong en doorleefd klinkt (Mars).

Naast het instant lichamelijke effect prikkelt Silk Sonic je ook als luisteraar. Een muzikale rijkdom, die nergens overslaat in overdaad, houdt voortdurend de aandacht vast. Tot in de hemel gestapelde vocale harmonieën, toonsoortveranderingen die relationele wolkbreuken omtoveren in liefdeszomerreisjes en Paaks virtuoze drumspel in Fly Like Me dat herinnert aan James Browns funky jams.

Ja, An Evening is in wezen een traditionalistisch product, maar wel een dat makkelijk naast zijn klassieke voorbeelden kan staan en er soms zelfs boven uittorent. Als Mars in het tranentrekkende Put On A Smile zijn liefdesverdriet uit zijn lijf perst – ‘I’m dyyyyyyyyyyyyyying’ – ga je door de knieën voor de meest zinnelijke doodskreet ooit.

Silk Sonic An Evening With Silk Sonic soul ★★★★★ Warner