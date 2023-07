Bruno Major laat op ‘Columbo’ horen dat hij weet wat een liedje goed maakt ★★★★☆

Bruno Major is een klassieke singer-songwriter, een ambachtsman die zijn liedjes gedegen en naadloos in elkaar zet. De Engelse multi-instrumentalist heeft miljoenen vaste luisteraars op de streamingskanalen, maar is nog onbekend bij een groot publiek.

Hopelijk brengt zijn derde album daar verandering in, want Major weet, als zijn muzikale peetvaders Billy Joel en Elton John, wat een liedje een goed liedje maakt: sterke, maar niet voor de hand liggende melodieën, die vertrouwd maar niet versleten klinken. Soms levert dat tijdloze songs op. De single We Were Never Really Friends is een softpop-pianoballad met het koele gitaargeluid van Queens Brian May. Terwijl When Can We Be met zijn close harmony en strijkers een Cole Porter-pareltje zou kunnen zijn. Een jonge meester in het gilde.

Bruno Major Pop Columbo ★★★★☆ V2 Records