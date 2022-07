Bruisend gedanste lofzang op de vagina, de vulva, de clitoris, oftewel: de ‘vrouwenbloem’ ★★★★☆

V door Poetic Disasters Club, de junior company van Club Guy & Roni. Beeld Nienke Maat

Misschien dat een enkeling onder het Paradepubliek in Utrecht danseres en actrice Gina van Os nog herkent van de puberfilm Dansen op de Vulkaan (2014). Haar voornaam wordt in ieder geval ludiek uitgebuit in de bruisende dansvoorstelling V door de Poetic Disasters Club, de junior company van Club Guy & Roni in Groningen. Terwijl zij zich voorstelt, vallen de andere dansers haar plagerig bij. ‘Va-va-va-va!’ scandeert het zevental, wijdbeens kronkelend over een rode bank. De toon is gezet, V is een ode aan de vagina, de vulva, de clitoris en alles wat maar kan worden geassocieerd met de vrouwelijke geslachtsorganen, hier bezongen met bijnamen als scrambled eggs between the legs.

Choreograaf Cecilia Moisio laat haar eigen danseressen dit najaar toeren met het vergelijkbare Pink Portal. De krachtigste dansscènes uit die meer educatief opgezette voorstelling worden nu uitgevoerd door acht heerlijk uitdagende performers. Dat er daarbij ook drie mannen meedoen, met geprinte baarmoeders op hun slip, maakt de gedanste lofzang alleen maar universeler. Zij storten zich met overgave op een spagatendans of woest kronkelend weeën- en menstruatiegekreun. Een huilende baby verwijst naar de reden waarom de Poetic Disasters Club de ‘vrouwenbloem’ en ‘vissenlippen’ een eerbetoon gunt: iedereen is eruit geboren. Vandaar ook het wat voor de hand liggende achterdoek met een afbeelding van Gustave Courbets schilderij L’Origine du Monde.

Het publiek weet niet altijd wat het juiste antwoord is op de gescandeerde vragen; daarvoor overstemt de beukende bas de tekst van Eva Maria de Wit te vaak. Maar hilarisch is de catwalk-parade met bonte verkleedpartijen op hakken. Alle plooien, paardenstaarten, tule en tierlantijnen doen in deze swingende modeshow inderdaad denken aan een variabele reeks verbeeldingen van ‘the notorious Va Gina’.

V Dans ★★★★☆ Door Poetic Disasters Club, junior company van Club Guy & Roni/Noord Nederlands Toneel. Choreografie Cecilia Moisio. Tekst Eva Maria de Wit. 27/7, De Parade, Utrecht. Aldaar t/m 1/8 en van 18 t/m 22/8 op de Parade in Amsterdam.