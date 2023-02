Britse sitcom ‘Fawlty Towers’ keert terug, met de dochter van John Cleese in een van de hoofdrollen

Andrew Sachs, Prunella Scales, John Cleese en Connie Booth op de set van de sitcom 'Fawlty Towers'. Beeld Radio Times via Getty Images

Twee seizoenen en niet meer dan twaalf afleveringen lang (in 1975 en 1979) volgden we de avonturen van de norse hoteleigenaar Basil Fawlty (Cleese zelf) en zijn vrouw Sybil (Prunella Scales) in hun hotel in Torquay. Nog in 2019 werd de serie door een panel van experts uitgeroepen tot beste Britse sitcom uit de televisiegeschiedenis.

De nieuwe serie biedt de gelegenheid om te zien hoe het Basil Fawlty in onze tijd zou zijn vergaan. De inmiddels 83-jarige John Cleese keert terug in de rol van Basil, die ontdekt dat hij een dochter heeft, met wie hij vervolgens een klein hotel begint. De dochter van Basil wordt gespeeld door Camilla Cleese, de dochter van de acteur, die samen met haar aan de scripts werkt. Cleese is de enige acteur uit de oorspronkelijke serie die zal terugkeren. Meer is er nog niet bekendgemaakt over de nieuwe verhaallijn. Het project heeft onderdak gekregen bij de Amerikaanse producent Castle Rock van acteur, regisseur en producent Rob Reiner, die eerder ook een klassieke comedyserie als Seinfeld produceerde. Het is nog niet duidelijk waar en wanneer deze sequel van Fawlty Towers uiteindelijk te zien zal zijn.

Don't mention the war

Cleese en de overige leden van Monty Python zijn zelf meerdere malen teruggekeerd naar de successen in het verleden, onder meer met een theatertour. Cleese heeft zich overigens de afgelopen jaren bepaald niet van zijn geestigste kant laten zien, als een mopperige verschijning op sociale media die een soort kruistocht aan het voeren is tegen de in zijn ogen uitwassen van de nieuwe cultuur van politieke correctheid.

Fawlty Towers was gebaseerd op de ervaringen van Cleese en de rest van Monty Python tijdens een verblijf in het Gleneagles Hotel in Torquay in 1970. Ze werden door de hoteleigenaar Donald Sinclair behandeld alsof de gasten zelf de voornaamste hindernis waren die een soepele bedrijfsvoering in de weg stonden.

En ondanks dat er maar twaalf oorspronkelijke afleveringen zijn, die eindeloos herhaald werden over de hele wereld, zijn sommige scenes en uitspraken cultuurgoed geworden. Van het met een Spaans accent uitgesproken I know nothing! van de Spaanse ober Manuel (de briljante Andrew Sachs) tot en met Don't mention the war uit de klassieke aflevering The Germans. De komst van een groep Duitse toeristen veroorzaakt chaos in het hotel als het Basil maar niet lukt om het niet over de oorlog te hebben. Deze quote is zelfs in de Van Dale opgenomen als een staande uitdrukking die toegepast kan worden in elke sociale situatie waar bepaalde onderwerpen beter vermeden kunnen worden.