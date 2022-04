Bring Back the Happening moet het hebben van de aangename verrassing op het einde ★★★☆☆

Bring Back The Happening van Nineties Productions in galerie What Is Happening Here in Amsterdam. Beeld Julian Maiwald

Altijd doodeng, als je van tevoren weet dat je als toeschouwer mee moet doen. Theatercollectief Nineties Productions doet er niet geheimzinnig over. Je weet genoeg met een titel als Bring Back the Happening en op de website teksten als ‘samen met het publiek bouwen we een collectief ritueel’ en over ‘het wegdansen van je zorgen in een club’.

Het collectieve ongemak is voelbaar als iedereen binnen schuifelt in galerie What Is Happening Here in de Reguliersdwarsstraat in Amsterdam, de locatie van de voorstelling. In de koude ruimte hangen kunstwerken. In het midden is een stuk van de betonnen vloer uitgelicht. Hier gaat het straks allemaal gebeuren.

Spelers Marius Mensink en Milou van Duijnhoven maken dankbaar gebruik van het ongemak. Ze vergroten het en doen alsof ze er zelf ook niet gerust op zijn dat het hele ritueel straks niet ongelofelijk gênant gaat worden. Het moment wordt tergend lang gerekt. Mensink vertelt hoe hij tijdens de coronaperiode, zoekend naar houvast, het idee voor deze happening kreeg. Dan volgt een repetitie, waarbij iedere toeschouwer een eigen taak krijgt toebedeeld, zoals een blower verplaatsen of een lamp richten op het enorme opblaasbare object dat klaarligt om opgericht te worden. Ook worden danspasjes geoefend.

Pauze. Nog meer tijd rekken.

Dan is het moment daar. Iedereen doet zijn ding, een beetje mechanisch, en de happening gaat van een leien dakje. Grappig, maar ook niet meer dan dat. Maar dan krijgen we toch nog een aangename verrassing, een ongeoefende toevoeging, die ook het laatste restje ongemak moet wegnemen en die de groep voor heel even tijdloos, locatieloos en, inderdaad, zorgeloos doet voelen. Heel even maar. Maar ook dat is winst.

Bring Back The Happening Theater ★★★☆☆ Door Nineties Productions, regie Anne Maike Mertens, met Marius Mensink, en Milou van Duijnhoven 1/4, Gallerie What is Happening Here, Amsterdam. Daar t/m 16/4 en later in Tilburg.

Bring Back The Happening van Nineties Productions Beeld Julian Maiwald

Bring Back The Happening van Nineties Productions Beeld Julian Maiwald