‘Brideshead Revisited’ is een moedig mozaïek van ingehouden pijn ★★★★☆

Florian Myjer (links) en Abke Haring in 'Brideshead Revisited' Beeld Beeld: Sofie Knijff

Lallend zwalkt hij over de speelvloer, dubbele tong, fles wijn aan de mond: tomeloos eenzaam maar vol jeugdige bravoure en overmoed. Florian Myjer speelt Sebastian, zijn lievelingspersonage uit de roman Brideshead Revisited (1945) van Evelyn Waugh. Een rol, dacht hij vroeger, waarbij je als acteur ‘echt kunt uitpakken’. Een dik uur later loopt hij opnieuw over het speelvlak: even richtingloos, maar nu zonder bravoure of overmoed. Alleen de eenzaamheid is overgebleven.

Tussendoor zagen we meerdere versies van wat de eerste ontmoeting zou kunnen zijn van Myjer en Abke Haring, de actrice met wie hij deze voorstelling maakte. Zoals het hoofdpersonage uit de roman over een zinderende zomer op landgoed Brideshead schrijft om het gevoel van toen weer vast te pakken, doet deze voorstelling een poging om de verwachtingsvolle spanning van het begin van een repetitieproces te vangen: het moment waarop nog niets mislukt is en alles mogelijk is.

In Waughs roman wordt een jonge student verliefd op een broer en zus van de aristocratische familie waar hij een zomer verblijft. Myjer vertelt in de proloog dat hij op 16-jarige leeftijd al het plan had opgevat om het boek ooit op toneel te brengen, liefst met Carice van Houten als zijn tegenspeler. Maar eerst moest hij zelf verliefd worden en een carrière opbouwen.

Als Haring vervolgens voor het eerst de scène binnenvalt, doet ze sterk aan Carice van Houten denken: een goedbedoelende maar chaotische spraakwaterval die vrolijk ongefocust door de ruimte raast. Het boek heeft ze niet gelezen. Duidelijk is dat dit een subjectief, vertekend beeld van hun ontmoeting is, een combinatie van Myjers jeugdige verwachtingen van het repetitieproces en de realiteit.

Myjer wil een voorstelling maken over echte, romantische liefde. En over heling, dat is voor hem heel belangrijk. De voorstelling gaat in de kern over willen vasthouden: iemand, aanvankelijk – en als dat niet lukt: iets, een vervlogen gevoel van beloftevolle tijden, van onbevangen hunkering. Het is geen een op een theatervertaling van het boek, eerder wordt de roman gebruikt als lens waardoor de spelers naar zichzelf en elkaar kijken. Een houvast om het over grote thema’s als (seksuele) identiteit, liefde en schaamte te kunnen hebben, zonder daarin kopje-onder te gaan.

In sobere theatersetting (opgeluisterd door prachtige livemuziek van harpiste Liesbeth Vreeburg) bevragen ze elkaar beurtelings over onderwerpen als sensualiteit en verlangen. Myjer vertelt openhartig over zijn homoseksualiteit, Haring over hoe ze zich ‘in-between’ voelt, zowel man als vrouw. Reageren op de ander doen ze nauwelijks: het publiek krijgt dus geen gepaste reactie voorgeschoteld, mag zelf incasseren.

De scène begint een aantal keer opnieuw, en steeds speelt Haring een andere variant van zichzelf. Gaandeweg ontvouwt zich een opeenstapeling aan herinneringen die weliswaar met elkaar samenvallen, maar elkaar nooit helemaal raken – als een mozaïek van lang ingehouden pijn. De twee kampen met vergelijkbare thema’s, maar vinden elkaar nergens, hoeveel pogingen ze ook ondernemen. Dat besef komt hard aan: diepe pijn voel je uiteindelijk altijd alleen, niemand anders kan er bij komen.

Theatermaker Florian Myjer (31) laat zich graag inspireren door de wereldliteratuur. Zijn theatrale adaptaties op klassiekers, waarin hij zijn eigen leven en ideeën spiegelt aan een literaire bron, behoren tot de meest spraakmakende voorstellingen van de afgelopen jaren. In 2019 zette hij zichzelf definitief op de kaart met een ambitieuze hertaling van Tolstojs Oorlog en vrede, een aangenaam theaterfeestje over engagement en escapisme. Lady Chatterley’s Lover (2021), gebaseerd op de roman van D.H. Lawrence, bleek een onverwacht kwetsbaar onderzoek naar (seksuele) rolmodellen. Mann, Mann, Mann (2022), naar het leven en werk van Thomas Mann, werd een overvolle theatrale therapiesessie.

Zo ontpopt Brideshead Revisited zich als een genereus en zeer kwetsbaar portret van twee mensen die voortdurend laveren tussen schaamte en hoop. In zijn tienerjaren bedacht Myjer mantra’s om zijn schaamte niet te hoeven voelen. Als begin-dertiger rouwt hij nu al om zijn ‘jonge jaren’, waarvan hij vindt dat hij ze op veel vlakken onbenut liet.

In een hartverscheurende monoloog geeft Haring haar eenzaamheid en verdriet uiteindelijk onomwonden de ruimte. Myjer blijft zitten met dezelfde vastbesloten premisse als aan het begin: ‘Als ik 35 ben, maak ik Brideshead Revisited met Carice van Houten.’ Zijn jeugdige verlangen lijkt steeds meer op een verbeten mantra, gevoed met desillusie en verdriet. Zijn toon is niet meer schuchter en verwachtingsvol, maar wanhopig en boos. Myjer is nu 31 jaar, dus ja: er is nog hoop, maar niet meer de tintelende hoop die je kent van jeugdige zomers. Het is een andere variant, een die vooral veel pijn doet. Dat durven delen op toneel is bijzonder moedig.