Brian Dunne zingt met poëtische lenigheid én humor over geestelijk onbehagen en alledaagse nood ★★★★☆

Brian Dunne

Een prachtig muziekverhaal: onze Nederlandse rootsheld Danny Vera ontdekte het al drie jaar oude liedje New Tattoo van de jonge Amerikaanse singer-songwriter Brian Dunne, en besloot het hier aan de man te brengen. Met succes. Nederland omarmde de zanger uit New York, en hij werd hier een mooie americana-ontdekking. Dunne tekende bij Vera’s eigen platenlabel, en hij trok vorige week naar Nederland voor een reeks clubshows. Dunne werd ‘big in NL’.

In Club Nine van TivoliVredenburg hoor je ook meteen waarom Dunne zo goed valt bij het publiek, dat zich ook al had laten inpakken door die perfecte rootssongs van Danny Vera. Dunne heeft een zuivere en wat ijle zangstem met een randje van geslepen kristal, en zijn liedjes zijn al net zo helder. Zijn songs, getokkeld op de gitaar of gespeeld aan de piano, gaan over alledaagse observaties en pijnlijke ontdekkingen die Dunne doet als hij rondwaart in zijn eigen hoofd. In een intiem nummer als Chasing Down a Ghost zingt hij met poëtische lenigheid over geestelijk onbehagen dat een mens kan besluipen en onverhoeds neerslaan. ‘It’s not enough to kill you, but it’ll get you pretty close’. Dunne zingt het nummer bijna zonder begeleiding, met een nauwelijks hoorbare gitaar. Het publiek is doodstil en laat Dunne’s zinnen hun werk doen.

Dunne is een sterke verteller die een publiek kan meenemen in zijn gepieker, waar vaak toch ook wel wat om te lachen valt. Hij zingt over de drang die hij vaak voelt om er niet te zijn, zichzelf uit te schakelen en op te gaan in zijn omgeving. ‘Dat is prima als je op de middelste stoel in een vol vliegtuig zit, maar niet als mensen tegen je aan het praten zijn’, constateert hij bij de inleiding op een van zijn liedjes. Dunne heeft drie handen vol sublieme rootsliedjes in zijn gitaarkoffer, en kan er een zaal anderhalf uur lang mee in de tang houden. Danny Vera: bedankt.