Brian Cox was al vóór ‘Succession’ legendarisch

Brian Cox als Logan Roy in ‘Succession’.

De Schotse acteur Brian Cox (niet te verwarren met de gelijknamige natuurkundige en BBC-presentator) was natuurlijk al een veteraan toen hij tegen de rol van zijn leven aanliep. Vanaf maandag 27 maart is hij weer te zien als Logan Roy, mediatycoon, in het vierde en laatste seizoen van Succession.

Nu de eerste enthousiaste artikelen over het laatste seizoen van Succession (2018-2023, HBOMax) verschijnen, beginnen sommige kijkers zich af te vragen of ze er niet alsnog aan moeten beginnen. Het advies is dan altijd: even doorkijken. In die eerste afleveringen van het eerste seizoen voerde satire de boventoon, maar al vrij snel werd duidelijk dat het materiaal in handen van deze acteurs, met Brian Cox voorop, tot iets heel bijzonders zou leiden. Cox is een Shakespeare-acteur met een legendarische King Lear in zijn bagage en iets van de grandeur van de grote toneelrollen sijpelt door in het familieverhaal.

Brian Cox als Hannibal Lecter in ‘Manhunter’. Beeld filmbeeld

En laten we niet vergeten dat Brian Cox ook de eerste acteur was die Hannibal Lecter speelde in Manhunter (1986, Pathé Thuis) van Michael Mann. De film kwam in de schaduw te staan van succesnummer The Silence of the Lambs en de Oscar-winnende rol van Anthony Hopkins. Maar langzamerhand groeit de reputatie van Manhunter, niet in de laatste plaats door Brian Cox. Een kijker schreef op filmsite Letterboxd dat andere Lecter-acteurs als Hopkins en Mikkelson prima rollen spelen, maar dat Brian Cox ook écht aannemelijk maakt dat hij mensen verorbert.

Om Cox op de vierkante meter te bewonderen is het goed om nog even een van de afleveringen van de satirische nieuwsshow Last Week Tonight (27 juni 2022, HBO Max) te bekijken. De aflevering over droogte in het westen van de VS eindigt met een monoloog van Cox die begint met ‘Hi. It’s me, God’. En eindigt met ‘Now fuck off’.