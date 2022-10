Brandstof laat zien hoezeer we doordrongen zijn van het idee dat stress erbij hoort

‘Het voelde normaal omdat iedereen het deed.’ ‘Als iedereen het druk heeft, ga je je meten aan anderen.’ ‘Wat moet ik doen, wie moet ik appen, altijd die to-dolijst in mijn hoofd.’

Hoe komt het dat zo veel jongvolwassenen opgebrand raken, vroegen Bo van der Meer en Roswitha de Boer-Zuiderveen zich af. In hun korte documentaire Brandstof, dinsdagavond uitgezonden door NPO 2, formuleren verschillende personages een antwoord. Allemaal doen ze verslag van een periode waarin stress in hun leven de overhand nam. Het levert een mozaïek op dat het persoonlijke ontstijgt: een portret van een gedeeld onbehagen.

Opvallend is dat elk personage een burn-out ziet als ‘niets voor mij’. Hoewel ze gestresst zijn, overvalt het ze toch: het punt dat ze écht niet meer kunnen. De een kan een placemat niet meer van de grond oprapen; een ander staat totaal vervreemd in de supermarkt. Hoewel de momenten verschillen, lijken ze fundamenteel op elkaar. De wereld wordt te veel, zintuigen raken overprikkeld, sluiten zich af. ‘Alsof er niks was. Te veel aan niks. Gevangen in een woestijn.’

Eerder deze week was psychiater Christiaan Vinkers te gast bij Radio 1 om te vertellen over zijn boek In de ban van burn-out. Volgens Vinkers is ‘burn-out’ een trendnaam voor stressklachten, in de traditie van ‘overwerkt’ en ‘overspannen’. De burn-out is vooral een depressiediagnose voor mensen die niet depressief willen zijn, zei hij. Een stelling die hij onderbouwde met het gegeven dat vooral hoogopgeleiden burn-outs krijgen en laagopgeleiden depressies, terwijl de symptomen overeenkomen.

Brandstof Beeld NPO Start

Ik ben geen psychiater, maar het valt mij wel op dat de burn-out lijkt samen te hangen met het gevoel niet mee te komen in de maatschappelijke marathon, terwijl anderen die wél uitlopen. Heel invoelbaar vertelt een jonge vrouw in Brandstof hoe ze alsmaar druk ervoer om haar leven op de rit te krijgen. ‘Het is nu de tijd om te laten zien wat je kan. Een vaste relatie te vinden. Je studie te halen. Je moet het toneel op, de gordijnen gaan open.’ Maar toen ze daar eenmaal stond, op dat ‘toneel’, kon ze niks.

Inmiddels beschouwt ze zichzelf als iemand die ‘misschien niet een te stressvolle baan moet hebben’. Ze raakt geëmotioneerd. ‘Ik vind dat zo heftig om toe te geven.’ Een Surinaams personage vertelt dat ze zich niet durfde ziek te melden, omdat mensen vaak grappen maken over luie Surinamers. ‘Ze zouden denken dat ik een uitkering ging trekken.’

Volgens Vinkers moeten we ervoor zorgen dat mensen niet doorwerken als ze veel stress ervaren, in plaats van ons blindstaren op psychologische trendnamen. Prima plan, maar Brandstof laat zien hoezeer we doordrongen zijn van het idee dat stress erbij hoort, zelfs een bewijs is voor maatschappelijke relevantie. Toegeven dat de torenhoge eisen van de moderne samenleving te veel voor je zijn, voelt als persoonlijk falen. Als het om burn-outs gaat, is de belangrijkste vraag vermoedelijk hoe we dat idee gaan uitroeien.