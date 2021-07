Boze, zwarte man: een nieuw gedicht van Babs Gons bij een kunstwerk van Kerry James Marshall

Kerry James Marshall, Portrait John Punch (Angry Black Man 1646), 2008 (foto met toestemming van de kunstenaar en Jack Shainman Gallery, New York) is het fictieve portret van een historische persoon: John Punch, een contractarbeider op een plantage in Virginia die na een ontsnapping werd gevangengenomen, waarna hij in juni 1640 werd veroordeeld tot een leven lang slavernij. Hij is daarmee volgens historici de eerste officiële tot slaaf gemaakte man in de Britse kolonie in Amerika. Kerry James Marshall (65) is een van de succesvolste kunstenaars in de Verenigde Staten.