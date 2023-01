Boven de stoffige bêtises stond een foto van de belegen fallocraat met zijn afgebrokkelde muizentandjes en vergeelde befsnor

In De Telegraaf las ik een column van ‘psycholoog’ Jeffrey Wijnberg over het prangende vraagstuk ‘waarom kiezen oudere mannen voor een jongere vrouw?’ Parmantig kondigde Wijnberg aan dat hij ‘het verlossende antwoord’ had. Eindelijk! Met rode oortjes las ik verder.

‘Neem een vers geplukte citroen: vol glans, strak in de schil, de frisse geur spettert er spontaan vanaf. Laat diezelfde citroen een tijdje liggen en wat overblijft is een harde, doffe knikker, waar met moeite een beetje sap uit te persen valt’, aldus Wijnberg. Touché!

Hij vervolgde: ‘Nu zullen er altijd lieden blijven die zeggen: echte schoonheid zit van binnen. Maar laten we wel wezen: dan hebben we het toch echt over een ander soort schoonheid, een schoonheid die de afzichtelijkheid van het ouder worden nog enigszins moet compenseren.’

Geruststellend voegde hij eraan toe dat er ‘geen reden was om hysterisch te doen’ en pruttelde nog iets over de ‘vermaledijde overgang’ en ‘het natuurlijk fenomeen van de vergankelijkheid’.

Boven deze reeks stoffige bêtises stond een foto van deze extra belegen fallocraat, met zijn afgebrokkelde muizentandjes, vergeelde befsnor en de gezapig toegeknepen oogjes van een incontinente oude kater bij de kachel. Ik zag hem voor me, naakt bukkend om zijn pantoffels onder het bed te zoeken, het verschrompelde scrotum slapjes bungelend.

Nu is De Telegraaf natuurlijk niet bepaald de krant van woke Nederland, en dat hoeft ook niet, want zulke kranten zijn er al genoeg. Alleen: Wijnberg weet duidelijk niets van citroenen. Ik, als huisvrouw, (ver na de ‘vermaledijde overgang’) wél. Ik kan hem verklappen dat geen twee citroenen hetzelfde zijn; inderdaad, het zijn net vrouwen.

Sommige liggen een week in de fruitschaal onberispelijk glimmend geel te wezen, om plotseling, in één nacht, te veranderen in een drassige stuifzwam van groene schimmel. Sommige zien er prima uit, maar geven één dag na de pluk al geen sap, alleen vezels en pitten. Weer andere worden inderdaad allengs hard en dof aan de buitenkant: je wilt ze al weggooien, maar kijk, je snijdt er een open en de binnenkant blijkt deciliters sap te herbergen, veel meer dan haar strakke, glanzende zusjes.

Nee, dan courgettes. Dat zijn nét mannen. Een jonkie is stevig en knapperig, maar de oudere zijn log en zompig. ‘Neem mij!’, brommen ze vanuit hun krat. En trap je daarin, dan blijken ze van binnen voos en draderig, als een oud matras. Ja, ook dát is het ‘natuurlijk fenomeen van de vergankelijkheid’.

Nou ja, van een oude courgette kun je nog best lekkere soep koken. Van Jeffrey Wijnberg niet. Zelfs niet met balletjes.