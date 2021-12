Bosnisch-Nederlands oorlogsdrama Quo Vadis, Aida? grote winnaar bij Europese filmprijzen

Johan Heldenbergh als kolonel Karremans en Jasna Djuricic als Aida Selmanagic in Quo vadis, Aida? Beeld Filmstill

‘Dit is voor de vrouwen van Srebrenica. Voor de moeders die ons leerden destructie om te zetten in liefde. Het zijn áltijd vrouwen die de rommel van mannen moeten opruimen.’ Met die woorden nam de Bosnische regisseur Jasmila Zbanic (46) zaterdagavond de prijs voor de beste Europese speelfilm in ontvangst.

‘We moeten ingewikkelde verhalen blijven vertellen', besloot Zbanic haar dankwoord, ‘om ons publiek voor te bereiden op de ingewikkelde tijden die voor ons liggen.’ Zbanic’ hoofdrolspeler Jasna Duricic won voor haar aangrijpende spel als de vrouwelijke tolk in het drama over val van de Dutchbat-basis bij Srebrenica. Nederland had een belangrijk aandeel in de totstandkoming van de historische film, die werd gecoproduceerd door Els Vandevorst van N297 Entertainment en eerder dit jaar ook genomineerd werd voor een Oscar. Voor de militairen in het drama werden meerdere Nederlandse acteurs gecast, onder wie Raymond Thiry als Majoor Rob Franken. De Vlaming Johan Heldenbergh speelde overste Thom Karremans.

Anthony Hopkins

Nadat hij eerder dit jaar al de Oscar voor beste hoofdrol won, zegevierde Anthony Hopkins nu ook in de Europese acteurs-categorie met zijn fenomenale rol in The Father, als een hoogbejaarde dementerende man die de grip poogt te houden op zijn leven. Het drama van Florian Zeller won ook in de scenariocategorie.

Het Deense Flee maakte en dubbelslag: bekroond in de animatie- en documentaire-categorie. In de film vertelt regisseur Jonas Poher Rasmussen middels animatie het verborgen leven van zijn schoolvriend Amin, die als kind uit Afghanistan vluchtte. Flee geldt nu al als een van de grote favorieten voor de aanstaande Oscar-uitreiking.

De prijs voor de beste ontdekking (van de internationale filmpers) ging naar Promising Young Woman, het Engels-Amerikaanse debuut van Emerald Fennell.

Ook Steve McQueen werd geëerd: de Britse cineast en kunstenaar won een award voor het ‘innovatieve vertellen’ in zijn bij de BBC uitgezonden Small Axe project: vijf speelfilms over de verhalen van West-Indische migranten in het Londen van de jaren zestig, zeventig en tachtig.

De European Film Awards worden jaarlijks uitgereikt door de Europese Academy, die meer dan 4000 stemmers uit het vak telt. De huidige directeur van de organisatie is de Nederlander Matthijs Wouter Knol. Vanwege de virusbeperkingen waren er geen genodigden aanwezig bij het gala, en namen de winnaars hun prijzen digitaal en op afstand in ontvangst.