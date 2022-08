Boos: John de Mol wist mogelijk van meer meldingen over seksueel wangedrag door Jeroen Rietbergen

De nieuwe YouTube-aflevering van Boos over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice Holland. Beeld Elisa Maenhout

De grote vraag blijft echter of Talpa-oprichter John de Mol (67) ook van deze drie meldingen op de hoogte was. In een eerdere uitzending van Boos, in januari van dit jaar, beweerde hij expliciet dat hij in april 2019 slechts hoorde over één geval van seksueel wangedrag van Rietbergen.

Die uitspraak leidde tot verwarring bij een toenmalige werknemer, die zou zijn lastiggevallen door Rietbergen en daar destijds melding van maakte bij de vertrouwenspersoon. Zij vroeg zich af waarom De Mol haar melding niet noemde. Na de uitzending besloot ze de vertrouwenspersoon te bellen en het gesprek op te nemen.

Het bandje deelde ze een half jaar later, in juni, met Boos. Op die tape is te horen dat ook de vertrouwenspersoon verbaasd was. Volgens haar had zij de meldingen van vier vrouwen – inclusief die van de toenmalig werknemer – doorgegeven aan Rick Brug en Linde de Jong, respectievelijk zakelijk en creatief directeur van Talpa. De vertrouwenspersoon zei dat zij op hun beurt John de Mol over die vier meldingen hadden geïnformeerd.

Rick Brug reageerde niet inhoudelijk in de uitzending. Linde de Jong zegt nu dat ze haar baas maar over één geval heeft verteld.

Dat leidt volgens Boos tot twee overgebleven scenario’s: óf John de Mol loog tijdens de januari-uitzending van Boos en hoorde wel degelijk van Brug en De Jong over meerdere incidenten waarbij Rietbergen betrokken was. Óf de twee ondergeschikten besloten hem slechts te vertellen over één incident waarbij een kandidaat betrokken was – de andere drie vrouwen waren werknemers. In dit laatste geval zouden Brug en De Jong tegen de vertrouwenspersoon hebben gelogen.

Nare ervaringen

De Volkskrant sprak een vrouw die zegt rond 2019 te zijn gebeld door een vertrouwenspersoon van Talpa, die vroeg of zij tijdens haar stage bij The Voice in 2017 last had gehad van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon wilde daarbij geen namen noemen. De voormalige stagiair zei zich te kunnen voorstellen dat mensen nare ervaringen hadden gehad met Rietbergen – hij zou ook onsmakelijke opmerkingen tegen haar hebben gemaakt. Volgens de vrouw, die anoniem wil blijven, bevestigde de vertrouwenspersoon daarop dat het over Rietbergen ging en dat ze meerdere klachten over hem had gekregen.

Talpa wilde donderdagavond niet inhoudelijk reageren.

De Boos-aflevering van begin dit jaar leidde tot veel beroering en won de Zilveren Nipkowschijf. The Voice werd van de televisie gehaald. Vier kopstukken van het programma werden beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Verscheidene vrouwen deden aangifte: tegen Rietbergen vanwege aanranding, tegen jurylid Ali B tweemaal vanwege verkrachting, tegen jurylid Marco Borsato vanwege onzedelijke betastingen en tegen een regisseur vanwege aanranding. Strafrechtelijke onderzoeken zijn gaande.