Booking.com was en is vooral een geldmachine, blijkt uit deze gedetailleerde reconstructie ★★★☆☆

Toeristen in Spanje. Op reiswebsite Booking.com kunnen klanten al 25 jaar hun reis plannen. Beeld Cover/Getty

Het liefst wilde Booking.com begin 2000 dat klanten zouden oprotten. Na een boeking dan. ‘Boeken en oprotten’, zei een vroege manager van het bedrijf graag. Een kernachtige samenvatting van het bedrijfsmodel. Zo veel mogelijk klanten zo snel mogelijk een reis laten plannen.

Hoe kan het, schrijven de auteurs van De machine in hun voorwoord, dat het Nederlandse publiek nog zo weinig wist over de Nederlandse hotelboeksite Booking.com, toen het al bezig was een van de grootste bedrijven in de internationale reiswereld te worden? Tekenend: bij een ontmoeting met Nederlandse parlementariërs vraagt topvrouw Gillian Tans, die het bedrijf leidde van 2016 tot 2019, hoeveel werknemers ze denken dat Booking heeft. Ze gokken 25. Het zijn er op dat moment al duizenden. Het bedrijf zou uitgroeien tot de grootste werkgever van Amsterdam, op de gemeente na.

Door de coronacrisis kwam Booking begin 2020 ineens vol in de publiciteit, vooral omdat het als een van de eerste grote Nederlandse bedrijven staatssteun aanvroeg. De omzet van een jaar eerder bedroeg 5 miljard dollar. En toen beseften Stijn Bronzwaer, Joris Kooiman en Merijn Rengers, journalisten van NRC Handelsblad en schrijvers van het boek, dat ze hoegenaamd niets van het bedrijf wisten – en met hen het grote publiek niet. Ja, ze boekten er weleens een overnachting.

Ze besloten de geschiedenis van Booking.com te reconstrueren: de weg die Bookings.nl vanuit Enschede had afgelegd om de grootste hotelwebsite ter wereld te worden. Dat werd De machine, een portret op basis van honderden gesprekken met (oud-)werknemers, interne berichten en bedrijfspresentaties.

Alles in het teken van ‘boeken en oprotten’

Het beeld van het 25-jarige Booking dat uit het boek rijst, is vooral dat van een geldmachine. Alles staat in het teken van, nou ja, boeken en oprotten. Anders dan sociale media of nieuwssites heeft Booking er geen belang bij dat klanten zo lang mogelijk op de site blijven rondhangen. Een paar keer klikken en geld overmaken is genoeg.

Dat doen reizigers massaal. In 2016 en 2017 groeit Booking zo hard dat nieuwe medewerkers een half jaar nadat ze zelf zijn aangenomen al in de sollicitatiecommissie voor weer nieuwe collega’s zitten. De bedrijfsfeesten zijn in de jaren van groei gigantisch en extravagant: Booking huurt meerdere kroegen af in het centrum van Amsterdam en laat brommertaxi’s rijden om het personeel van het ene naar het andere feest te vervoeren.

Interessanter is de beschrijving van hoe het Booking gelukt is zo groot te worden. Ten eerste door al vroeg in de ontwikkeling van het wereldwijde web te begrijpen dat mensen ergens naar zoeken, en niet zomaar naar je toe komen. Dit klinkt triviaal, maar in 2002 was Google nog niet het middel waarmee we massaal naar hotels in Madrid of Warschau zochten. Tegen de tijd dat het dat wel was, had Booking er al voor gezorgd dat je bij hen terechtkwam.

Daarbij schaven en schuren programmeurs constant aan de website, de werkelijke machine, om meer boekingen te genereren. Simpel gezegd volgens dit principe: je laat de helft van de bezoekers optie A zien, bijvoorbeeld een rode knop met ‘Boek nu!’, de andere helft een blauwe knop, en je houdt bij waar het meest op geklikt wordt. Wat wint, blijft. De rode letters waarin de website waarschuwt dat er nog vijf kamers beschikbaar zijn? Resultaat van zo’n A/B-test. (En misleidend, want het gaat om de kamers die via Booking.com te boeken zijn, niet om beschikbare kamers in het betreffende hotel.)

Een heilig geloof in data

Booking, beschrijven de auteurs, is niet zozeer een reisbedrijf. Het is een technologiebedrijf gespecialiseerd in verleiden en verkopen en met een heilig geloof in data. Zozeer dat reclame en zelfs de naam op de gevel van het kantoorpand lang taboe waren: je kunt daarvan het effect niet direct meten, dus is het geen bruikbaar experiment. Alles in het teken stellen van groei heeft een donkere kant: personeel klaagt over hoge werkdruk en een onveilige werksfeer, en ervaart weinig verbondenheid.

Het is jammer dat een aantal mensen die cruciaal zijn geweest voor de groei van Booking, niet met de journalisten willen praten. Kees Koolen stond als ceo aan het roer van het bedrijf in de jaren van de grootste groei. Maar deze ‘Mr. Booking’ appt de journalisten na een hem onwelgevallig stuk in NRC dat hij en een paar andere intimi niet met hen zullen spreken.

Jammer, al was het maar omdat nu onduidelijk blijft waarom het bedrijf in 2005 verkocht moest worden aan het Amerikaanse Priceline, dat nog steeds eigenaar is van Booking.com. Ging het alleen om geld? De Nederlandse eigenaren van Booking.com zagen de potentie van hun machine maar al te goed – het bedrijf zou alleen maar meer waard geworden zijn. De auteurs zetten Koolen neer als een workaholic die zich tot in detail bemoeide met het bedrijf, en met succes. Iemand die op tijd inzag hoe hij de reisbranche voorgoed zou veranderen. Daar moet genoeg over te vertellen zijn. Evengoed is De machine een gedegen, zeer gedetailleerde en lezenswaardige reconstructie van de opkomst van een van de grootste bedrijven van Nederland.

Beeld Lebowski

Stijn Bronzwaer, Joris Kooiman en Merijn Rengers: De machine – In de ban van Booking.com. Lebowski; 400 pagina’s; € 22,99.