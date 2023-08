Bonnie ‘Prince’ Billy klinkt als een tedere oude man die liedjes als leerdichten zingt ★★★★☆

Na twee albums met collega’s Matt Sweeney en Bill Callahan was het weer tijd voor een soloplaat van Will Oldham, alias Bonnie ‘Prince’ Billy, het folkicoon dat sinds 1993 hartverscheurend mooie, ingetogen folkliedjes maakt. Om de communicatie tussen de muzikanten optimaal te houden is Oldhams 26ste album in één ruimte opgenomen Je hoort de intimiteit van muzikanten, die zowel fysiek als emotioneel dicht bij elkaar zitten.

Oldham, met een stem wars van effectbejag, klinkt als een tedere oude man die liedjes als leerdichten zingt. Met een sobere begeleiding, soms niet meer dan een akoestische gitaar, adviseert hij je goed te bedenken wie je prijst en wie je beschuldigt. Maar hij ontroert het meest als hij samen met Dane Waters in Bananas over absolute toewijding zingt en nederig zijn ziel en zaligheid in je handen legt.

Bonnie ‘Prince’ Billy Keeping Secrets Will Destroy You Folk ★★★★☆ Domino/V2