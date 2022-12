Bonnie ‘Prince’ Billy gaf een magisch optreden waaraan werkelijk alles klopte ★★★★★

Op uitdrukkelijke wens van de Amerikaanse liedjeszanger Will Oldham zelf stond hij bijna dertig jaar na zijn optreden met Palace Brothers opnieuw in Nijmegen, nu onder zijn huidige artiestennaam Bonnie ‘Prince’ Billy. In de kleine zaal van Doornroosje verzorgde hij maandag een magisch optreden waaraan werkelijk alles klopte. Vanaf het door hem gewenste voorprogramma Broeder Dieleman was het maandagavond muisstil in de zaal. Dieleman en Oldham hebben al vaker samengewerkt en -gespeeld, en zijn greep uit zijn fraaie collectie Zeeuwse folkliedjes vormde de perfecte opmaat voor Oldhams door merg en been gaande liedjes.

Hij was gekomen met alleen gitaar, keek in zijn trainingsjack met capuchon eerst nog een beetje voorzichtig de zaal in, maar die gaf zich definitief gewonnen toen Oldham zijn 2.15 liet doorlopen in New Partner, een van zijn oudste en nog altijd meest geliefde liedjes. De regel ‘You are always on my mind’ klonk zo snerpend dat die nog diep resoneerde toen hij het volgende wonderschone liedje Carelesss Love inzette.

Oldham ging vervolgens dwars door de vele platen die hij onder meer als Bonnie ‘Prince’ Billy maakte, en sloeg ook de prachtige liedjes die hij met Matt Sweeney als Superwolves maakte niet over. Good to My Girls was eigenlijk te moeilijk om zonder Sweeney tot een goed einde te brengen, bekende Oldham, maar niemand die hem miste. Elk woord, iedere noot kwam hard binnen. Bonnie ‘Prince’ Billy ontroerde. Zijn zang leek intenser dan ooit, maar even een jodel-momentje of staand onversterkt zingen haalde de spanning eraf. Toen het publiek gretig inging om mee te zingen en Broeder Dieleman terugkwam en een prachtig stukje meestreek op zijn banjo, voelde je je zelfs even een worden met de artiesten. Zij speelden niet zozeer vóór hun publiek maar met hen, de essentie van de beste folkmuziek.